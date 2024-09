Lucy znowu pokaże swoją mocną stronę. Jej lekcja wychowawcza będzie bardzo wymowna - wytknie błędy uczestnika i uświadomi go co może stracić przez swoje zachowanie



Donata i Piotr spędzą ze sobą bardzo dobry czas, ale Krzysztof M. nie będzie z tego zadowolony, zwłaszcza gdy mocna rozmowa z Lucy uświadomi mu, że Donata jest wartościową kobietą i dlaczego teraz może mieć powody do obaw. Krzysiek K. jest zachwycony wyborem partnerki i wspólny czas na randce z Anną wydaje się być spełnieniem jego marzenia., tymczasem będzie to trudne doświadczenie. Czy mężczyzna podda się w zdobywaniu Anny? A może ta randka uświadomi go na kim i na czym najbardziej mu zależy?

"Moja mama i twój tata" materiały prasowe

Na podwójną randkę wybiorą się Anna z Krzysztofem K. i Donata z Piotrem. Obie pary spędzą piękny czas w pałacowych progach, gdzie po relaksującym SPA oddadzą się ciekawym rozmowom i chwilom tylko we dwoje. Jednak każda para będzie czuła inną energię. Donata i Piotr to duet, który świetnie bawi się razem i być może ta randka będzie zwiastować coś zaskakującego. Obydwoje mają wiele wspólnych tematów do omówienia i wzajemne towarzystwo potwierdza, że naprawdę się lubią.

"Moja mama i twój tata" materiały prasowe

Między Krzysztofem K. i Anną zabraknie iskry o jakiej marzył mężczyzna. Czas wspólnie spędzony tej pary nie będzie należał do najłatwiejszych. Czy rzeczywiście Anna nie jest przeznaczona Krzysztofowi K.? Czy Krzysiek podda się w poszukiwaniach miłości?

Nie zabraknie zwrotów akcji i zaskakujących wyznań.

Tymczasem w willi Krzysztof M. coraz bardziej uświadamia sobie, że zaczyna mu naprawdę zależeć na Donacie i chce spędzać z nią coraz więcej czasu, szczególnie intensywnie myśli o niej, gdy Donata jest na randce z Piotrem. Nie jest mu łatwo, zwłaszcza gdy Lucy wyrzuci mi prawdę, gdzie popełnił błąd. To zdecydowana i energiczna kobieta, która potrafi szczerze powiedzieć co myśli na każdy temat, a tymczasem wywoła u Krzysztofa M. odrobinę zazdrości, bo ta rozmowa da mężczyźnie sporo do myślenia. Lucy wytknie Krzysztofowi, gdzie popełnił błąd i jak źle zachował się wobec Donaty. Będzie mocna lekcja wychowawcza.

Więcej dowiemy się już w ŚRODĘ o godzinie 20:10 na antenie Telewizji Polsat.

"Moja mama i twój tata" - o czym jest program Polsatu?

Program "Moja mama i twój tata" jest niecodziennym formatem, w którym widzowie na pewno odnajdą siebie lub swoje historie. Program pokaże przede wszystkim dojrzałość uczestników i ich wielkie pragnienie miłości. Tu nie ma miejsca na bikini show. Tu prawdziwe historie napisało życie.

Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali single, Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Więc są to ludzie poranieni, w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu, żeby go szukać, zawalczyć o szczęście i przede wszystkim, żeby znaleźć miłość. W programie mamy przekrój społeczeństwa, ze wszystkich stron kraju. Prowadzą różne style życia, mają różne wykształcenie i różne, złe i dobre doświadczenia za sobą.