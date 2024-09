"Moja mama i twój tata": Poruszające wyznania i frywolne rozmowy. W domu na Mazurach coraz goręcej

Różnice zdań, zwierzenia, zazdrość, budowanie relacji, szczere rozmowy to wszystko z czym się mierzą każdego dnia mieszkańcy willi, by poznać siebie, by poznać drugiego człowieka, by wreszcie znaleźć miłość. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie zaskakujących chwil. Rozmowy o seksie nie będą należały do krępujących, joga nie dal wszystkich jest zrozumiała, a dzieciństwo pozostawia po sobie zawsze ślad w dorosłym życiu. Komu się uda odszukać odpowiedź na każde z tych pytań?