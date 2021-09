Lena Dunham wzięła ślub w tajemnicy!

Informacji tych nie potwierdziło jeszcze żadne z nich, choć wiadomo, że są parą.

Dunham po raz pierwszy przyznała, że spotyka się z urodzonym w Wielkiej Brytanii muzykiem peruwiańskiego pochodzenia, podczas kwietniowego wywiadu w "The New York Times".

Stwierdziła wówczas, że są razem od kilku miesięcy, a ona "czuje się naprawdę szczęśliwa". Felbera nazwała też "najwspanialszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkała".W czerwcu, z okazji jego urodzin, opublikowała na Instagramie serię wspólnych zdjęć, z których emanuje wzajemna czułość.

Obok nich napisała m.in., że Felber wkroczył do jej życia w limonkowozielonym polarowym kominie i rzucił wyzwanie wielu jej przekonaniom o sobie i świecie. Zwracając się już bezpośrednio do niego dodała:

Reklama

"Każdy, kto zetknie się z tobą - twórczo, emocjonalnie, przypadkowo - ma szczęście. Ale ja mam najwięcej szczęścia, ponieważ ten komin znajduje się teraz w naszej wspólnej komodzie".

Swojemu chłopakowi zadedykowała również słowa, od których zaczyna się piosenka The Zombies "This Will Be Our Year": "Ciepło twojej miłości jest niczym ciepło słońca. I to będzie nasz rok, minęło wiele czasu, nim nadszedł".

Luis Felber realizuje projekt muzyczny Attawalpa. W kwietniowym wywiadzie dla brytyjskiego pisma "Yuck Magazine" powiedział, że nazwa ta odnosi się do inkaskiego króla Atahualpy, czyli Szczęśliwego Ptaka.

I że mama dała mu na drugie imię właśnie Atahualpa.Lena Dunham wyreżyserowała teledysk Attawalpy "Tucked In Tight", wydany 16 lipca tego roku. Według jednego z jej wcześniejszych postów, oboje mają po 35 lat.

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 4 POLSAT GO