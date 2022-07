Tina Louise pręży ciało na wakacyjnych fotkach

Linda Evangelista, jedna z najsłynniejszych gwiazd wybiegów lat 90. kilka lat temu niespodziewanie zniknęła ze świata mody. Powodem usunięcia się w cień Evangelisty był nieudany zabieg wymrażania tkanki tłuszczowej - kriolipoliza, który na skutek rzadkich powikłań zdeformował jej ciało. Evangelista w ubiegłym roku postanowiła pozwać firmę Zeltiq Aesthetics, która odpowiada za sprzedaż i licencjonowanie urządzeń stosowanych w procedurach kriolipolizy, domagając się 50 mln dolarów zadośćuczynienia.

W środę na swoim Instagramie 57-latka ogłosiła, że ta batalia prawna ma dla niej pozytywny finał.

- Cieszę się, że udało mi się zawrzeć ugodę w sprawie dotyczącej kriolipolizy. Nie mogę się doczekać kolejnego rozdziału mojego życia z przyjaciółmi i rodziną. Z radością zostawiam tę sprawę za sobą. Jestem naprawdę wdzięczna tym, którzy okazali mi wsparcie

- napisała.

Evangelista nie wspomniała nic na temat warunków ugody.

Drugim powodem do świętowania dla Kanadyjki jest to, że niedawno światło dzienne ujrzała kampania reklamowa z jej udziałem, która jest jej wielkim powrotem do świata mody. Chodzi o sesję zdjęciową autorstwa Stevena Meisela, którą zrealizowano, by uczcić 25. urodziny kultowej torebki-bagietki marki Fendi.

