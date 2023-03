Kim jest Loreen - reprezentantka Szwecji na Eurowizję 2023?

Eurowizja 2023 zbliża się wielkimi krokami. Wszystkie kraje biorące udział w tegorocznej edycji zakończyły już preselekcje lub wybrały wewnętrznie swoich reprezentantów. W ciągu najbliższych dni poznamy kilka brakujących jeszcze utworów.

11 marca odbył się finał szwedzkich preselekcji do Eurowizji, czyli Melodifestivalen 2023. To jedne z krajowych kwalifikacji organizowanych z największą pompą i przyciągających zainteresowanie całej Europy. W tym roku wygrała je Loreen z utworem "Tattoo". Co wiemy o artystce?

Instagram Post Rozwiń

Wygrana Loreen na Eurowizji 2012

Loreen jest szwedzką wokalistką, kompozytorką i autorką tekstów pochodzenia marokańsko-berberyjskiego. W październiku skończy 40 lat. Nie jest postacią anonimową nie tylko w Szwecji, ale i całej Europie - w 2012 roku miała już bowiem okazję reprezentować swój kraj na Eurowizji.

Reklama

Podczas tamtej edycji wokalistka okazała się najlepsza i wygrała z utworem "Euphoria", który stał się potem wielkim hitem, który znają nie tylko fani Eurowizji. Przez wiele osób piosenka ta jest uważana za jedną z najlepszych w historii całego konkursu.

Wideo youtube

Czytaj także: Eurowizja. Kiczowate show czy muzyczne widowisko?

Loreen powraca na Eurowizję po 11 latach

Po osiągnięciu wielkiego sukcesu Loreen skupiła się na dalszym rozwoju swojej muzycznej kariery. Wydała w międzyczasie dwa albumy - "Heal" (2012) oraz "Ride" (2017). W 2016 roku ponownie wystąpiła na Melodifestivalen, jednak tym razem nie udało jej się zwyciężyć.

W tym roku jednak nie miała sobie równych. Odkąd tylko ogłoszono, że wokalistka weźmie udział w tegorocznej edycji, dla wielu stała się główną faworytką nie tylko szwedzkich preselekcji, ale również całej Eurowizji.

Instagram Post Rozwiń

Szwecja wyraźnie prowadzi w rankingach bukmacherów, a także plasuje się na czele wielu list z ulubionymi utworami konkursu tworzonych przez fanów. Jeśli Loreen uda się wygrać, stanie się pierwszą kobietą w historii, która wygrała Eurowizję dwukrotnie.

Oprócz kariery muzycznej Loreen angażuje się także w akcje społeczne. Działała m.in. na rzecz poprawy sytuacji ludności cywilnej w Afganistanie, a także zbierała fundusze na pomoc ciężarnym kobietom w trudnym położeniu.

Wideo youtube

Co wiadomo o Eurowizji 2023 i polskim udziale?

Eurowizja 2023 odbędzie się już za dwa miesiące. 9 i 11 maja będą mieć miejsce półfinały, a w sobotę, 13 maja - wielki finał. W tym roku konkurs odbędzie się w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii - poprzednią edycję wygrała Ukraina, jednak ze względu na trwającą tam wciąż wojnę organizację Eurowizji powierzono krajowi, który zajął drugie miejsce.

Polskę reprezentować ma Blanka z utworem "Solo". Wokół polskich preselekcji powstało wiele kontrowersji m.in. z uwagi na skład jury, brak przejrzystości przy podawaniu wyników oraz fakt, że głosowanie widzów - według nieoficjalnych informacji z olbrzymią przewagą - wygrał Jann.

Zobacz również: Afera pogrzebała szanse Blanki na Eurowizji? Złe wieści dla polskiej reprezentantki