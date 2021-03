Lottie Moss, to młodsza siostra Kate Moss, która wybrała nieco inną ścieżkę kariery. Choć podobnie jak siostra kocha pozować do zdjęć, to stawia na odważniejsze kadry. Tym razem pochwaliła się sesją zdjęciową przy pięknym samochodzie!

Zdjęcie Lottie Moss nie przejmuje się tym, co wypisuje o niej prasa /Ricky Vigil Moran /Getty Images

Lottie Moss naraziła się całej rodzinie tym, że zdecydowała się pozować do zdjęć, które później umieszczane są na portalach dla dorosłych.

Ona jednak do tej pory jest zadowolona ze swojej pracy i łagodniejszymi kadrami dzieli się ze swoimi wielbicielami w mediach społecznościowych.



Młodszej siostrze Kate Moss nie można odmówić urody i bajecznej figury.



Ostatnio chwaliła się swoimi atutami w sesji zdjęciowej, gdzie pozowała w samej bieliźnie, atrapą broni i pięknym samochodem, który kosztuje krocie.



Lottie postanowiła odnieść się przy okazji do tego, co obecnie wypisuje o niej prasa w związku z jej pracą:



"Kiedy prasa pisze, że ​osiągnęłaś dno, ale tak naprawdę siedzisz na bentleyu w bieliźnie w rezydencji na wzgórzach, w której mieszkasz" - napisała Lottie.

