Znów będzie głośno o Macieju Orłosiu? Co za nagły zwrot akcji!

Maciej Orłoś ma na swoim koncie lata pracy przed telewizyjną kamerą. Sławę przyniosło mu prowadzenie programu informacyjnego "Teleexpress".

Blanka Lipińska reaguje na krytykę „365 Dni: Ten Dzień”. Mówi o rozsądku Pojawił się on pierwszy raz na ekranie telewizorów 15 czerwca 1991 prowadząc właśnie ten program.

Trwało to aż do 2016 roku, kiedy w otoczce skandalu rozstał się z władzami TVP. Jawnie nie zgadzał się on z nowymi rządami w tej stacji, co było powodem zakończenia jego kariery w "Teleexpressie".

Było to niezwykle poruszające wydarzenie dla Macieja Orłosia i trudno było mu powstrzymać emocje, gdy żegnał się z widzami na koniec programu informacyjnego:

"Dziś na zakończenie "Teleexpressu" nie mam dla państwa żadnej śmiesznostki. Muszę powiedzieć coś całkiem serio - to jest mój ostatni "Teleexpress", żegnam się z państwem. Chciałbym bardzo podziękować ze te ponad 25 lat spotkań w "Teleexpressie" i w innych programach Telewizji Polskiej. Do zobaczenia w innym miejscu" - powiedział wówczas Maciej Orłoś.

Dziś już otrząsnął się z tych wydarzeń i choć dziennikarz nieco mniej udziela się w mediach, to wciąż może liczyć na wiernych fanów. Teraz okazuje się jednak, że o Macieju Orłosiu znów może być głośno.

Tyle Maciej Orłoś zarobi dzięki udziałowi w tanecznym show? Kwota zwala z nóg!

Jak donosi "Super Express" prezenter właśnie otrzymał ofertę niemal nie do odrzucenia. Producenci programu "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars" zaproponowali dziennikarzowi udział w tym tanecznym show.

Wielkie emocje wzbudza kwota, jaką Maciej Orłoś miałby dostać za udział w programie.

"Zaproponowali Maćkowi 13 tys. zł za odcinek" - zdradził informator gazety.

Co ciekawe, gwiazdor wciąż nie powiedział ponoć ostatniego słowa! Nadal zastanawia się nad udziałem w show. Jedno jest jednak pewne - jeżeli 61-letni dziennikarz zdecyduje się na tę przygodę, to może spać spokojnie, nie martwiąc się o żadne problemy finansowe. Mało która gwiazda może pochwalić się taką stawką za udział w "Tańcu z gwiazdami"!

