Magda Gessler: Kolorowy ptak polskiego show-biznesu

Magda Gessler to wyjątkowo wyrazista postać. Fani kochają ją za bezkompromisowość i dystans do siebie. Restauratorka lubi bawić się modą. Śmiało podchodzi do trendów, kolorów i printów. Styl Magdy Gessler inspiruje Polki.

W czym jurorka "Master Chefa" czuje się najlepiej? Magda Gessler kocha długie zwiewne sukienki, wykonane z naturalnych materiałów, kolorowe spódnice i oversizowe bluzki. Nieobce się jej falbany i wzory. Restauratorka rzadko widywana jest w spodniach. Jeśli jednak już je ubiera, zazwyczaj dobiera do nich przykuwające wzrok tuniki.

Dodatki to ważna część kreacji Magdy Gessler. Twarz polskiej gastronomii kocha różnobarwne buty i ekstrawagancką biżuterię. Restauratorka zdecydowanie jest maksymalistką!

Zdjęcie Magda Gessler ma charakterystyczny styl / VIPHOTO/East News / East News

Magda Gessler zachwyciła internautów stylizacją. Co założyła?

Magda Gessler jest bardzo aktywną użytkowniczką social mediów. Restauratorkę na Instagramie śledzi 1,2 mln użytkowników. Gessler chętnie dzieli się z fanami zdjęciami swoich stylizacji. Kreacje zazwyczaj podobają się internautom.

Nie inaczej było w przypadku ostatniego zdjęcia Magdy Gessler. Restauratorka zapozowała w eleganckim zestawie. Ta propozycja przypadła do gustu wielu kobietom.

Stylizacja Magda Gessler składała się z sukienki w panterkowy print, kończącej się tuż za kolanem oraz poncza wykonanego ze zwiewnego, czarnego materiału. Narzutka uzupełniała całość, jednocześnie przykrywając ramiona Gessler. "To ciekawy efekt" - zauważyła jedna z użytkowniczek Instagrama.

Ponczo nie tylko wygląda efektownie, ale także idealnie maskuje problematyczne części ciała - boczki czy wystający brzuszek. To ciekawy element garderoby.

Zdjęcie Stylizacja Magdy Gessler zachwyciła jej fanki / @magdagessler_official / Instagram

Pod postem Magdy Gessler posypały się komplementy

Pod postem Magdy Gessler w okamgnieniu zaroiło się od komentarzy. Internauci nie mogli powstrzymać się od zachwytów i pochwał. Docenili gust restauratorki i zwrócili uwagę na to, że stylizacja Gessler świetnie podkreśla atuty jej sylwetki. "Jak zawsze piękna i gustownie ubrana" - napisała jedna z fanek jurorki "Master Chefa". Podobnych komentarzy było znacznie więcej.

Świetnie pani wygląda

Super kiecka

