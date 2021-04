Zamyślone spojrzenie, piękne, ciemne loki... Tak wygląda Madga Gessler na zrobionym 35 lat temu zdjęciu, które opublikowała właśnie na Instaramie. Archiwalna fotografia zrobiła ogromne wrażenie na fanach restauratorki. Jedna z nich, wyraźnie zachwycona dawnym wyglądem swojej idolki, napisała w komentarzu "hotuwa". To określenie trochę zirytowało prowadzącą "Kuchenne Rewolucje", bo nie wiedziała, czy to obelga, czy komplement.

Zdjęcie Magda Gessler poczuła się zaniepokojona, bo zobaczyła w komentarzu określenie, którego znaczenia nie znała / Adam Jankowski/REPORTER / Reporter

Ostro wytyka błędy, wywala na podłogę talerze z niedobrym jedzeniem, krytykuje, nie przebierając w słowach, a potem wymyśla nowe dania. Ten styl działania Magdy Gessler znają dobrze fani programu "Kuchenne rewolucje", którego 22. sezon jest właśnie emitowany w TVN. Krewki temperament gwiazdy znają wszyscy widzowie, mogli go poznać także internauci, którzy zostawiają komentarze pod postami Gessler na Instagramie. Prowadzącej "Kuchenne rewolucje" zdarza się używać niecenzuralnych słów, pisać bez owijania w bawełnę, co myśli, zwłaszcza gdy komentarze internautów bywają zbyt dosadne lub dotyczą kogoś z jej bliskich.

Tym razem Magda Gessler poczuła się zaniepokojona, bo zobaczyła w komentarzu określenie, którego znaczenia nie znała, więc nie wiedziała, czy została pochwalona, czy obrażona. "To był cudowny czas... spędzony z moim mężem Volkhartem Mullerem, Moim bratem i jego żoną Zosią Rejman. Siostra Marcysia Rejman również była z nami" - napisała Magda Gessler pod opublikowanym na Instagramie zdjęciem z domowego archiwum. Z hasztagów, które dodała, można się dowiedzieć, że fotografię wykonano w warszawskim Hotelu Victoria w 1982 roku.

Na zdjęciu widać, że 35 lat temu Magda Gessler wyglądała tak, jak dziś wygląda jej córka Lara, co nie umknęło uwadze internautów. "Ja widzę Larę", "Z Larą jak siostry na tym zdjęciu!", "Ogromne podobieństwo córki" - pisali najczęściej w komentarzach internauci. Jedna z fanek restauratorki opublikowała jednak bardzo oryginalny komentarz. "Ale hotuwa. Mogę prosić o besos?" - napisała. W odpowiedzi Magdy Gessler czuć było irytację: "Co znaczy to dziwne słowo???" - zżymała się restauratorka.

Internauci natychmiast zaczęli uspokajać prowadzącą "Kuchenne rewolucje", że "hotuwa" pochodzi od słowa hot i jest pochwałą. "Gorąca osoba = ładna", "Że piękna pani jest!", "To znaczy, że jest pani hot, w USA ma to pozytywne znaczenie i jest dość miłym komplement" - wytłumaczyli. Choć Magda Gessler jest na bieżąco z social mediami, a liczba jej obserwatorów (1,1 mln!) i zasięgi robią wrażenie, to jednak z używanego przez młodszych internautów slangowych słówek musi się jeszcze podszkolić.