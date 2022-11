Chcę tworzyć małe rzeczy dla ludzi, którzy potrzebują wielkiego wsparcia. Najpierw jakąś grupę wsparcia, żeby spotykać się z tymi ludźmi. A co będzie dalej, co wyjdzie, a co nie wyjdzie? - Nie będę o tym mówiła głośno, żeby nie czuć presji, bo ludzie są pierwsi do oceniania. Wielkie rzeczy nie potrzebują poklasku - ja mówię o tym głośno, żeby tylko dać namiastkę, że będzie się coś działo, że jestem dla nich. Wiele rzeczy dzieje się teraz w ciszy.

dodaje Magdalena Stępień, mama zmarłego na nowotwór Oliwiera