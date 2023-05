Magdalena Narożna kusi w prześwitach. Fani są zachwyceni

Gwiazdy Niedawno podbiła Amerykę, a teraz taka zmiana. Fani nie dowierzają Magdalena Narożna stała się popularna za sprawą udziału w programie "Must Be The Music. Tylko muzyka". Wystąpiła w nim z zespołem "Piękni i Młodzi", który tworzyła wraz ze swoim byłym mężem Dawidem Narożnym oraz Danielem Wilczewskim.

Małżeństwo muzyków nie przetrwało próby czasu, spowodował zmiany w składzie zespołu i Dawida Narożnego zastąpił Daniel Biczak. Zespół jednak aż po dziś dzień cieszy się sporą popularnością i sympatią fanów, a gwiazda disco-polo zdecydowanie nie może narzekać na brak zainteresowania.

Magdalena Narożna w odważnej sukience

Jej instagramowy profil obserwuje ponad 200 tys. osób, a jej posty nie odbijają się bez echa. Tym razem wokalistka postanowiła pokazać efekt pracy makijażystki, która zadbała o jej make-up. Gwiazda zapozowała na zdjęciu w bardzo odważnej kreacji, która podkreśliła jej figurę, nad którą ostatnio mocno pracuje. Koronkowa "naked dress" prezentowała się doskonale na piosenkarce.

Wśród komentarzy nie brakowało słów zachwytu ze strony fanów: "Klasa", "Wyglądasz rewelacyjnie", "10/10" - pisali internauci pod zdjęciem.

