Niedawno podbiła Amerykę, a teraz taka zmiana. Fani nie dowierzają!

Sara James i podbój Stanów Zjednoczonych

Sara James popularność zyskała głównie za sprawą udziału w "The Voice Kids". Nastolatka zwyciężyła czwartą edycję programu, a następnie reprezentowała Polskę w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

W czerwcu 2022 roku Sara James pojawiła się w "America’s Got Talent". Wykonanie piosenki Billie Eilish "Lovely" zrobiło na widzach ogromne wrażenie. Polka zachwyciła jurorów swoim występem do tego stopnia, że Simon Cowell bez zawahania się wcisnął złoty guzik, zapewniając nastolatce miejsce w półfinale. Wykonanie piosenki Eltona Johna "Rocket Man" z kolei zagwarantowało jej przejście do finału programu. Ostatecznie Sara James znalazła się poza pierwszą piątką finalistów.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Na tym się jednak nie skończył amerykański sen Sary James. Piosenkarka pojawiła się także w "America’s Got Talent: All-Stars", czyli specjalnym wydaniu show, w którym biorą udział najlepsi wokaliści ze wszystkich edycji. 14-latka zachwyciła wykonaniem piosenki "As It Was" Harry’ego Stylesa. Jej występ skradł serca zarówno jury, jak i widzów. Mimo to nie udało się jej dostać do kolejnego etapu.

Czytaj również: Sara James musiała przejść poważny zabieg. "Byłam przerażona!"

Sara James w roli jurora

Zdjęcie Sara James swoją telewizyjną karierę rozpoczęła od udziału w polskiej edycji „The Voice Kids” / Pawel Murzyn/East News / East News

Jeszcze niedawno Sara James brała udział w programach, w których to jej zdolności były ocenianie przez jury. Jak się okazuje, nastolatka postanowiła wprowadzić do swojego życia pewne zmiany. Zdecydowała się spróbować swoich sił w roli jurora i sprawdzić, jak to jest być po tej drugiej stronie.

Instagram Post Rozwiń

Już niedługo fani Sary James będą mogli oglądać ją w popularnych show i zobaczyć, czy sprostała wyzwaniu. 14-latka pojawi się w jednym z odcinków ósmej edycji MasterChef Junior. Wystąpi u boku Anny Starmach, Tomasza Jakubiaka i Michela Morana. Jak czytamy na stronie "Dzień Dobry TVN", odcinek z gościnnym udziałem Sary James zostanie wyemitowany w kwietniu 2023 roku.

Zobacz także: Sara James pokazała mamę. Wyglądają jak siostry!

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 47: Cleo Ćwiek i Agata Trzebuchowska INTERIA.PL