Gwiazdy Sylwia Bomba schudła 30 kg bez restrykcyjnej diety. Wiemy z czego zrezygnowała Magdalena Narożna wielu jest doskonale znana jako wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi".

Od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych gwiazd disco polo, która nie może narzekać na brak zainteresowania.

Drzwi do kariery otworzył jej program "Must be the music. Tylko muzyka". Wystąpiła w nim z zespołem, ale w nieco innym składzie. Wówczas na scenie towarzyszył jej również mąż. Rozwód pary sprawił jednak, że Dawid Narożny przestał być członkiem "Pięknych i Młodych".

Wokalistka obecnie prężnie działa nie tylko w branży disco polo, ale także w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 225 tys. osób, a grono jej fanów stale się powiększa. Na profilu nie brakuje ujęć ze sceny i z przygotowań do koncertów. Oprócz tego Magdalena Narożna chętnie dzieli się rodzinnymi kadrami, a także pokazuje, jak spędza wolny czas.

Magdalena Narożna zmieniła fryzurę

Liderka zespołu "Piękni i Młodzi" tym razem pochwaliła się efektem wizyty u fryzjera. Zdjęcie nowej fryzury od razu wrzuciła na instagramowy profil i zaznaczyła, że przeszła kolejną metamorfozę.

Jeszcze kilka lat temu je znakiem rozpoznawczym były krótkie blond włosy. Magdalena Narożna zdecydowała się jednak nieco zapuścić kosmyki, a więc po jej fryzurze w stylu pixie cut nie ma już śladu.

Wokalistka pozostała wierna blond włosom, ale tym razem wybrała nieco ciemniejszy odcień. Wygląda na to, że postawiła również na przedłużenie kosmyków, co większości fanów przypadło do gustu. Pod postem nie szczędzili jej miłych słów. "Super włosy", "Pięknie wyglądasz" - pisali.

Oprócz zdjęcia Magdalena Narożna opublikowała również rolkę prosto z salonu fryzjerskiego. Na krótkim nagraniu dokładnie widać nowy kolor włosów, a na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Nowa fryzura nie spodobała się jednak wszystkim. "Moim zdaniem w krótkich było fajniej z pazurem", "Słaby ten kolor w jasnym dużo korzystniej" - czytamy na Instagramie.

