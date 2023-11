Dua Lipa to jedna z najpopularniejszych obecnie piosenkarek pop młodego pokolenia na świecie. Fani śledzą nie tylko jej dokonania muzyczne, ale również stylizacje. Gwiazda bowiem przywiązuje dużą uwagę do wyglądu i starannie dobiera swoje kreacje.

Dua Lipa w dwóch stylizacjach

Nie inaczej było tym razem. Wokalistka pojawiła się jednego wieczoru nie na jednym, a na dwóch wydarzeniach - gali GQ Men of the Year oraz Variety's Power of Women. Na te okazje Dua Lipa wybrała dwie różne stylizacje.

Na pierwszym wydarzeniu Dua Lipa postawiła na czerń - miała na sobie długą, satynową sukienkę oraz skórzaną kurtkę. Do tego dobrała małą torebkę do ręki i masywny, złoty naszyjnik.

Zdjęcie Dua Lipa postawiła na czerń / Frazer Harrison/Getty AFP / East News

Z kolei na drugą galę piosenkarka wybrała odważniejszą stylizację. Była ubrana w długą sukienkę w odcieniu karmazynowej czerwieni, również z satyny. Kreacja miała głęboko wycięty dekolt i oryginalne wiązanie na klatce piersiowej.

Zdjęcie Na drugie wydarzenie Dua Lipa wybrała czerwień / LISA O'CONNOR/AFP / East News

Ostatnio Dua Lipa zdecydowała się na metamorfozę włosów. Przez dłuższy czas nosiła kruczoczarne pasma, a wcześniej była blondynką, jednak teraz postawiła na modny, wiśniowy odcień, znany jako cherry mocha. Nowy kolor idealnie pasuje do oryginalnej urody wokalistki.

