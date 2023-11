Sylwia Bomba schudła 30 kg bez restrykcyjnej diety. Wiemy z czego zrezygnowała

Wiktoria Gąsiewska świętuje. To już pierwsza rocznica jej związku

Dua Lipa w dwóch stylizacjach jednego wieczoru. Zachwyciła w obu przypadkach

​Macaulay Culkin odsłoni swoją gwiazdę. Towarzyszyć mu będzie filmowa mama

Jennie Garth chwali się formą, podnosząc przyjaciela. Fani ostrzegają

Metamorfoza Sylwii Bomby

Sylwia Bomba to celebrytka znana i lubiana dzięki show "Gogglebox". Jeszcze do niedawna zmagała się z uprzykrzający życie problemem, jakim była otyłość. Gwiazda wyjawiła, że jej problemy z tuszą spowodowane były m.in. insulinoopornością, z którą ciągle walczy. Na szczęście, dzięki specjalnie dobranej diecie Bomba zmieniła twój wygląd diametralnie. Schudła aż 30 kilogramów i co najciekawsze - bez restrykcyjnego jadłospisu i permanentnego liczenia kalorii. Jak więc tego dokonała?

Reklama

Czytaj także: Sylwia Bomba w kuszącej sesji. Zdjęcia wywołały niemałe poruszenie

Jak wygląda dieta Sylwii Bomby?

Na początku 2022 roku postanowiła jeszcze bardziej wyszczuplić sylwetkę i zapowiedziała, że decyduje się ponownie na zmiany w diecie. Nikt wówczas nie podejrzewał, że za kilka miesięcy będzie wyglądać zupełnie inaczej. Wydawać by się mogło, że musiała odmawiać sobie wszystkiego, co najlepsze, a jeść jedynie niskokaloryczne warzywa i chude mięso. Okazuje się, że jej ogromny sukces tkwił jedynie w eliminacji niektórych składników z codziennego menu.

Instagram Post Rozwiń

Z czego w diecie zrezygnowała Sylwia Bomba?

Sylwia Bomba wyjawiła, że ze swojego jadłospisy usunęła produkty bogate w skrobię - fasolę, ziemniaki i kukurydzę. Pilnuje ponadto, aby na śniadanie zjadać posiłek białkowy, wszystkie inne spożywa w regularnych ostępach czasowych. Bomba zdradziła także, że w zmniejszeniu łaknienia podczas diety wspomagała się także tzw. blokerami apetytu.

Zobacz też: Sylwia Bomba pozuje bez grama makijażu na twarzy. Fani patrzą na jedno. „Czad”

Krytyka w kierunki Sylwii Bomby. Głos zabrała dietetyczka

Jak się potem okazało, eksperci ds. żywienia nie do końca popierają dietę, jaką stosowała Sylwia Bomba. Mimo że efekt "po" był piorunujący, a gwiazda nie musiała zmagać się z efektem "jojo", jej sposób odżywiania został krytycznie skomentowany przez pewną dietetyczkę na TikToku. Ekspertka zaapelowała, aby nie słuchać tego typu "głupotek celebrytek".

Ja wiem, że ona później powiedziała, że ma insulinooporność, ale to wcale nie znaczy, że nie może jeść skrobiowych warzyw. Może - w połączeniu z nabiałem i tłuszczami. Jak najbardziej może i jest to wręcz wskazane. Dlatego nie słuchajcie tego, co mówią wam celebryci w internecie, bo niestety nie zawsze mają rację. powiedziała w nagraniu dietetyczka

TikTok

W odpowiedzi na tego typu kąśliwe uwagi celebrytka zamieściła na swoim instagramowym profilu zdjęcia z metamorfozy "przed" i "po". Dodała także opis.

Pamiętacie wyzwanie z początku roku? Długo zastanawiałam się, czy dodać to zdjęcie... Wrzucam, bo jak to mówi mój serdeczny kolega: wypracowane, a nie dane. Początek roku, a dziś. Photoshopa brak. Z góry przepraszam wszystkich, których powyższy post zdenerwuje napisała na Instagramie Bomba

Instagram Post Rozwiń

Bez względu na to, czy dieta, jaką stosowała Sylwia Bomba była właściwie skomponowana, czy też mniej idealna, gołym okiem widać, że zadziałała. Zmiany w jadłospisie przyniosły celebrytce nie tylko nową, atrakcyjną sylwetkę, ale także wpłynęły na lepszą kondycję organizmu i poprawę zdrowia. Należą się jej więc ogromne gratulacje za motywację i wytrwałość w dążeniu do celu.

***