Magdalena Stępień pochwaliła się zdjęciem z lotniska! „Kobieta petarda!”

Magda Stępień przeżywa trudne chwile

Magdalena Stępień niedawno wywołała medialną burzę, publikując zdjęcie, na którym płacze. We wpisie na Instagramie zaznaczyła, że do łez doprowadził ją Jakub Rzeźniczak. Ojciec dziecka modelki miał "dopiąć swego i zniszczyć ją totalnie".

Zdjęcie poruszyło fanów Stępień. Pogrążoną w smutku celebrytkę próbowali pocieszać również sławni przyjaciele. Maffashion zasugerowała, że w chwilach załamania najrozsądniej jest udać się do specjalisty.



Stępień postanowiła posłuchać rad znajomych i ogłosiła, że musi odpocząć od Instagrama. Przerwa nie trwała jednak długo. Już tydzień później celebrytka powróciła do aktywności w mediach społecznościowych. Zaznaczyła, że powoli dochodzi do siebie i czuje się mocniejsza psychicznie.

Modelka ogłosiła, że wkracza w życie z nową energią. Najważniejszy jest dla niej synek i to właśnie dla niego zamierza odciąć się od toksycznej przeszłości.

Magda Stępień wyrusza w podróż!

Możemy wnioskować, że była partnerka Jakuba Rzeźniczka rzeczywiście nie zamierza już dłużej się smucić. Magdalena Stępień właśnie udostępniała na Instagramie zdjęcie z lotniska. Ilość bagaży, którą modelka zabrała ze sobą na wakacje, wskazuje, że wybiera się w długą podróż. Młoda mama jest uśmiechnięta i wydaje się podekscytowana pierwszym lotem w towarzystwie synka.

Relacje na InstaStory Magdaleny Stepień wskazują na to, że modelka wyjechała z mieszkania wcześnie w nocy. Młoda mama pochwaliła się również kadrami z samolotu. Widać na nich, jak podczas podróży tuli synka.

Fani, życzą Magdzie Stępień udanych wakacji

Obserwatorzy bardzo pozytywnie zareagowali na nowe zdjęcie Stępień. W komentarzach nie brakuje okazów serdeczności. Modelka może liczyć na wsparcie ze strony zaangażowanych fanów.

Kobieta petarda!!! Udanego wypoczynku!!!

Życie Cię doświadcza, ale wrócisz 100x silniejsza, a Twój cudny mężczyzna będzie Cię wspierał i kochał najbardziej na świecie

Będzie jeszcze pięknie! Zasługujecie na wszystko, co najlepsze i tego Wam życzę z całego serducha!!! Karma wraca i wyrównuje rachunki, dużo siły dla Was

Brawo, dzielna mamo!

