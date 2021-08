W tegorocznym konkursie Miss Polski sędziowały tylko kobiety. W jury, obok Ewy Wachowicz, Viki Gabor, Violi Piekut oraz laureatek poprzednich edycji konkursów, zasiadła również aktorka i tancerka, Edyta Herbuś.

Edyta Herbuś sędziuje w konkursie Miss Polski 2021

Konkursy piękności, to szczególne zmagania. Wbrew nazwie, podczas wyborów najpiękniejszej ocenia się nie tylko urodę i figurę, ale również osobowość. To właśnie na ten aspekt szczególną uwagę zwróciła Edyta Herbuś.

- Widzę, że dziewczyny są zdeterminowane i zaangażowane. Ja szukam jednak zachwytu nad naturalnym pięknem, nad autentycznością, nad swobodą w byciu sobą. Ten rodzaj wdzięku jest czymś, co bardzo przyciąga moją uwagę - tłumaczy.

Edyta Herbuś od lat jest częścią świata, w którym uczestniczki konkursu Miss Polski 2021 dopiero stawiają pierwsze kroki. Show biznes to dla nich nie tylko szansa na rozwój i popularność, ale również wyzwanie. Wiele z nich wkrótce może zmierzyć się z pytaniem: jak kształtować karierę, jednocześnie wciąż pozostając sobą.

- Warto myśleć o ludziach, o publiczności, która patrząc na ciebie, ma coś przeżyć. Im bardziej jest się autentycznym, tym ta siła oddziaływania jest większa - radzi uczestniczkom konkursu Miss Polski 2021, Edyta Herbuś. - Myślę, że skupianie się tylko na popularności może sprawić, że gdzieś skręcimy z tej naszej prawdziwej drogi rozwoju. Koncentracja na intencji, z którą podchodzi się do działania to coś, czego trzeba pilnować.

Edyta Herbuś, jurorka Miss Polski 2021, wspomina Taniec z Gwiazdami

Zdjęcie Edyta Herbuś udział w programie wspomina jako świetną przygodę / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Edyta Herbuś swojej zawodowej drogi nie wiązała i nie wiąże z modelingiem. Pasją, którą rozwija do lat, jest taniec. Gwiazda reprezentuje najwyższą, międzynarodową klasę "S" w tańcach latynoamerykańskich. Jest m.in. finalistką Mistrzostw Polski, Europy i świata w tańcu nowoczesnym, trzykrotną Mistrzynią Polski Formacji Tanecznych, dwukrotną zdobywczynią Pucharu Polski Formacji Tanecznych.

Dwukrotnie brała też udział w Tańcu z Gwiazdami i do dziś dobrze wspomina tę przygodę. - To był moment, w którym mogłam wykazać się pasją i umiejętnościami, na które pracowałam ponad 15 lat. Nie spodziewałam się, że po tym programie wydarzą się takie zmiany - opowiada. - To było autentyczne, żywe, na początku nikt z nas do końca nie wiedział, czego możemy się spodziewać.

Dodaje jednak, że mimo otrzymywanych co jakiś czas zaproszeń, nie planuje powrotu do programu. - Ja zamknęłam ten etap zwycięską Eurowizją. Czułam potrzebę pójścia dalej i uczenia się nowych rzeczy. Teraz odkrywam siebie w innych rolach - tłumaczy.

Wybory Miss Polski 2021 i Festiwal Piękna w Nowym Sączu

Podczas piątkowych wyborów Miss Polski 2021, koronę najpiękniejszej otrzymała Agata Wdowiak. Pochodząca z Łodzi 24-latka ukończyła studia na kierunku geomonitoring oraz zarządzanie biznesem, a obecnie studiuje również nanotechnologię na Politechnice Łódzkiej. Jej hobby to wspinaczka.





Piątkowe wybory Miss Polski odbyły się w ramach Festiwalu Piękna, który potrwa do 22 sierpnia. Przed nami jeszcze wybory Miss Supranational 2021 oraz Mister Supranational 2021. Impreza odbywa się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu i jest transmitowana na antenie telewizji POLSAT.

