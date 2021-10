Maja Hyży pokazała piękne ciało

Maja Hyży jest szczęśliwą matką i partnerką, ale w jej życiu nie brakowało trudnych chwil. Gwiazda niedawno podzieliła się z fanami tragedią, z jaką musiała się zmierzyć - ze stratą ciąży.

Po tym trudnym czasie, gdy odważyła się na wyznanie, było jej nieco mniej w mediach społecznościowych.



Teraz jednak już wróciła do pełni sił i chętnie znów dzieli się swoim życiem prywatnym z fanami.



Ostatnio zaskoczyła ich niezwykłym, bardzo kobiecym zdjęciem, na którym więcej odkrywa, niż zakrywa!



Maja Hyży pozuje do niego w koronkowym, mocno wyciętym body i zdecydowanie podniosła tym temperaturę na swoim profilu.



Fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach i nie mogli uwierzyć w to, jak piękna jest celebrytka!





Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 6 POLSAT GO

***

Zobacz również:



"Rolnik szuka żony 8": Kamila żyje jak milionerka. Pokazała piękną posiadłość



Najniższe i najwyższe kobiety show-biznesu. Ile mają wzrostu?