Maja Hyży w zmysłowej sesji ciążowej

Maja Hyży pod koniec kwietnia tego roku ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Od tej pory niemal codziennie pokazuje nowe zdjęcia z ciążowym brzuszkiem.

Zdjęcie Maja Hyży wkrótce znów zostanie mamą /Artur Zawadzki/REPORTER /Reporter

Hyży zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "X Factor". Była uczestniczką trzeciej edycji muzycznego show i odpadła tuż przed finałem.

Do programu przyszła wraz z mężem - Grzegorzem. Przed kamerami przyznali, że są rodzicami bliźniąt, które urodziły się w lutym 2012 roku.

Niestety, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Dziś są szczęśliwi u boku innych partnerów. Grzegorz jest mężem Agnieszki (z domu Popielewicz), a Maja jest związana z Mateuszem Wesołowskim. To właśnie on jest ojcem trzeciego potomka, szalenie aktywnej w mediach społecznościowych. piosenkarki.

Maja chętnie pozuje do zdjęć "z brzuszkiem". Jedna z jej ostatnich fotografii szczególnie przykuła uwagę internautów.

Mowa o zdjęciu, na którym Hyży przysłania jedynie "strategiczne" miejsca czarną narzutką. Pokazuje za to zgrabne nogi i wytatuowane ramię.

Fani nie szczędzili piosenkarce komplementów. "Maja! Nie mogę się napatrzeć!", "Boskie zdjęcie!" czy "Zmysłowo!" - pisali w komentarzach.

Zgadzacie się z nimi?

