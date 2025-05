Pełnia pełna emocji. Teraz nastąpi odrodzenie?

12 maja 2025 roku miała miejsce pełnia Księżyca w znaku Skorpiona. Astrolodzy są zdania, że był to czas zniszczeń, odejścia od tego co dla nas niewygodne.

Energia Skorpiona niosła ze sobą zgliszcza i popiół, ale tylko po to, by powstać z tego pyłu niczym Feniks.

I tak właśnie ma się wydarzyć po 22 maja. Dlaczego akurat wtedy?

22 maja pojawi się kilka aspektów astrologicznych.

Ceres w koniunkcji z Neptunem sprawi, że będziemy odczuwać głęboką empatię, potrzebę opieki i troski, ale też ryzyko iluzji w relacjach opartych na dawaniu.

Pojawi się wysoka wrażliwość emocjonalna, chęć niesienia pomocy innym.

Do tego pojawi się także Wenus w trygonie z Marsem. To harmonijny aspekt między planetami miłości i działania, co przyniesie ożywczą energię.

Połączenie serca z pożądaniem sprzyja romantycznym relacjom, flirtowi, twórczości, a także równowadze między dawaniem a braniem.

Do tego Słońce utworzy sekstyl z Neptunem, gdzie Słońce reprezentuje świadomość, ego, a Neptun - duchowość i marzenia.

Oznacza to pojawienie się zwiększonej intuicji, wyobraźni i kreatywności.

To jedne z najpotężniejszych aspektów energetycznych tego tygodnia. Zyskamy szansę na konkretne, transformujące działania. To jest to odrodzenie, na które czekają miłośnicy astrologii.

W dodatku już od 21 maja Słońce wejdzie w znak Bliźniąt. To zwiastuje zmianę energii - z ziemistego Byka wchodzimy w żywioł powietrza.

Będzie to czas rozmów, pomysłów, kontaktów, podróży i ruchu. Wszystko zaczyna przyspieszać, ale też rozpraszać. To będzie miało także wpływ na to, co wydarzy się dzień później.

25 maja 2025 r. Zamknięcie cyklu

Wiele aspektów astrologicznych będzie miało miejsce w czasie od 22 do 25 maja 123RF/PICSEL

23 maja będzie miała także miejsce koniunkcja Księżyca z Wenus. To wydarzenie przyniesie nam ciepło i wleje je prosto w serca.

Wtedy możemy odczuwać potrzebę bliskości, zmysłowości i harmonii. To dobry czas na randki, wyrażanie uczuć i dbałość o relacje.

24 maja z kolei Słońce wejdzie w trygon z Plutonem i wówczas dowiemy się, czym jest prawdziwa transformacja, moc i głębia, wsparte przez ego i tożsamość.

To potężny dzień dla osobistej przemiany, wewnętrznej siły, pracy nad sobą.

Jednak to tylko wstęp do tego, co wydarzy się 25 maja. Merkury wejdzie w koniunkcję z Uranem.

Merkury reprezentuje umysł i komunikację, a Uran - przebudzenie, rewolucję.

Tego dnia nagłe pomysły, ekscentryczne wypowiedzi, doprowadzą niejedną osobę do zmiany w myśleniu.

Ten dzień może przynieść genialne odkrycia, ale i zaskakujące wiadomości.

