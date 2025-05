Co przyniesie środa, 21 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Król Denarów

W kontaktach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto ceni sobie ciężką pracę i poświęcenie. Stałość jest dla tamtego człowieka nadrzędną wartością. Niechętnie wprowadzi w życiu jakiekolwiek zmiany i nie wypowie lojalności ludziom, których zna od lat. W finansach dopilnuj, by osoby wysoko postawione znały Twoje osiągnięcia i je doceniały.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Sprawiedliwość

W życiu prywatnym warto wprowadzić zasady, wobec których wszyscy będą równi. Mamy tendencję, by wyróżniać bliskich, lubimy hierarchie i zawsze chcemy dostać się do ścisłego grona. Czasem jednak nie ma co komplikować spraw. Czarne jest czarne, a białe - białe. Tak działaj. W finansach możesz mieć udane negocjacje z człowiekiem biegłym w prawie.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 10 Kielichów

W życiu osobistym tam jest dom Twój, gdzie serce Twoje. Serdeczna, zgrana rodzina zdoła przetrwać każdą burzę. Przyjmij do wiadomości, że ludzie są słabi i omylni. Jeśli chcą naprawiać swoje błędy, to jest to bardzo dobry znak. Może warto dać kredyt zaufania? W finansach możesz zdobyć pieniądze, rozwijając familijny biznes, np. klub dla dzieci.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych wykaż się miłym charakterem oraz uczynnością. Jeśli pomoc kosztuje Cię nic lub bardzo niewiele, warto jej udzielić. Nigdy nie wiesz, jak cenną relację uda Ci się w ten sposób rozpocząć. Otaczaj się przy tym ludźmi, którzy potrafią docenić Twój wysiłek. W finansach dobrze wyjdziesz na współpracy z małymi podmiotami lub w niewielkim gronie.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Rydwan

W życiu prywatnym trzeba będzie zrównoważyć w sobie sprzeczne siły i wyznaczyć "złoty środek". Nie pójdziesz za nikim, tylko odkryjesz własną drogę. Jeśli podążysz nią z przekonaniem, natychmiast znajdziesz wiernych naśladowców. "Kto mnie kocha, idzie za mną!" - krzyknęła Joanna d'Arc. W finansach największe szanse będą miały innowacyjne projekty.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Śmierć

W życiu prywatnym mogą dotrzeć do Ciebie smutne wieści. Nie uciekaj od bólu i niepewności. Są one naturalną częścią kondycji człowieka. Im szybciej stawisz czoła przykrym emocjom, tym lepiej. Pamiętaj, że nic na świecie nie trwa wiecznie - również strach i żal. W finansach zmieniają się warunki i stare metody już nie działają. Trzeba się szykować do zmian.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych warto pamiętać teraz o swoich korzeniach. Odnów znajomości z Twojego rodzinnego miasta lub wioski, rozmawiaj z rodzicami czy dziadkami, prześledź drzewo genealogiczne albo spróbuj je odtworzyć. Niektóre pytania o przeszłość okażą się trudne, ale odpowiedzi zbliżą Cię do własnego "ja". W finansach mierz wysoko z pomocą rodziny.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych trzeba zachować się teraz odważnie i rzucić wyzwanie światu. Nie tkwij w czymś tylko dlatego, że to znasz. Twoje serce jest głodne nowych wrażeń, a umysł potrzebuje bodźców. Za wcześnie jeszcze, by zapuszczać gdzieś korzenie i słuchać, do czego się nadajesz, a do czego nie. W finansach możliwa będzie dobra wiadomość.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie odważnie zmierzyć się z demonami. Zlokalizuj źródło strachu, nazwij go i… spróbuj ośmieszyć. Poczucie humoru to doskonała broń. Pozwala zmienić perspektywę i spojrzeć na sprawy z dystansu. Niech ważnym ostrzeżeniem będzie dla Ciebie nadmierna powaga u kogoś. W finansach nie daj się zastraszyć, wymusić czegoś na sobie.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych przyswój tę prostą prawdę, że życie trzeba przeżyć. Odcinanie się od ludzi może uchronić od rozczarowania, ale na koniec i tak musisz zmierzyć się ze swoimi lękami. Dobrze by było zrobić to w życzliwym towarzystwie… Nie oczekuj od nikogo pewności, ciesz się chwilą. W finansach dopilnuj, aby pieniądze cały czas na Ciebie pracowały.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Kapłan

W życiu osobistym Twoje słowa mogą stać się pomostem pomiędzy bardzo różnymi ludźmi. Ktoś nie potrafi się z kimś dogadać, ale za Twoim pośrednictwem zdoła wypracować kompromis. Zachowaj neutralną postawę i jednocześnie szanuj odmienne punkty widzenia. W finansach ludzie nie podpiszą umowy ze sobą nawzajem, ale mogą podpisać ją z Tobą.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą troskliwą, dla której rodzina jest najważniejsza. Jeśli zaliczasz się do tego grona, to tamta persona stanie za Tobą murem. Jeżeli jednak Ty staniesz na drodze jej bliskim, to wystąpi przeciw Tobie pomimo bólu serca. W finansach czyjaś serdeczna rada może pomóc Ci uniknąć niebezpieczeństwa.

