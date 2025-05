Jelita to twój drugi mózg. I mają sporo do powiedzenia

To nie metafora. Jelita zawierają około 200 milionów neuronów - to więcej niż rdzeń kręgowy. Ich układ nerwowy (tzw. jelitowy układ nerwowy) potrafi działać niezależnie od mózgu i nie bez powodu bywa nazywany drugim mózgiem .

Ten niepozorny przewód nerwowy biegnie od podstawy czaszki aż do brzucha i działa jak linia telefoniczna między głową a jelitami. I to nie tylko jednostronnie!

Około 80 procent sygnałów biegnie z jelit do mózgu, a nie odwrotnie. Co to oznacza? Że stan twoich jelit ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w głowie - dosłownie i w przenośni.