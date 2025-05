Czym jest styl prowansalski?

Styl prowansalski wywodzi się z południa Francji, a jego nazwa pochodzi oczywiście od Prowansji - historycznej krainy, leżącej nad Morzem Śródziemnym, na wschód od dolnego biegu Rodanu. Nazwa ta wzięta została od rzymskiej prowincji Galia Zaalpejska, którą Rzymianie nazywali także Provincia Nostra - "Nasza Prowincja".

Styl prowansalski łączy w sobie elegancję, prostotę, wygodę oraz funkcjonalność, tworząc przytulne, ciepłe przestrzenie, w których królują naturalne materiały, pastelowe kolory oraz wzory i hafty inspirowane naturą. Styl ten nie pozostaje jednak ukryty we wnętrzach, ale śmiało wychodzi do ogrodu. Jak go urządzić, by stał się prawdziwą oazą kojącą zmysły i dającą spokój oraz bezpieczeństwo?

Jak stworzyć ogród prowansalski?

Ogród prowansalski jest pełen wiejskiego uroku i sielskości, sprzyja wypoczynkowi, a jego kolorystyka jest spokojna i wyciszająca. Powinien on stwarzać pozór urządzonego trochę od niechcenia, przypadkowo i bez planu. To sprawia, że ogród prowansalski ma sporą zaletę - nie wymaga szczególnej pielęgnacji, bo z założenia ma być bardzo swobodny i pozostawiony sam sobie. W takim ogrodzie nie uświadczymy idealnych rabat i równo posadzonych roślin - tutaj rządzić mogą nawet chwasty!

W ogrodzie prowansalskim powinniśmy wyodrębnić mnóstwo zakątków i zakamarków, w których można się zaszyć i zażyć błogiego relaksu. Obowiązkowe są więc odosobnione kryjówki, placyki, tarasy i urocze ławeczki, na których możemy przysiąść i delektować się słodkim "nicnierobieniem". Taki ogród ma nam zapewnić stuprocentową prywatność, więc powinien oddzielać nas od reszty świata np. zwartym, wysokim żywopłotem czy pnączami.

W ogrodzie prowansalskim ważną rolę pełnią także kolory. Powinny w nim rządzić pastele - fiolet, róż, błękit, turkus i oczywiście biel. Barwy te pozwalają się zrelaksować, a dodatkowo podkręcają sielankowość ogrodu. Równie istotne są dodatki - donice (najlepiej stare i nie od kompletu), równie wiekowe kwietniki, zegary, drewniane wiadra i dekoracje z pchlich targów. Kolorowy płotek ozdobiony może być starą bańką na mleko lub kukającym na nas ciekawsko strachem na wróble. W ogrodzie rodem z Prowansji nie powinno też zabraknąć wikliny - meble i dodatki z tego naturalnego materiału dodadzą mu uroku i przytulności.

Ciekawym elementem dekoracyjnym ogrodu prowansalskiego są też okiennice. Co ważne, nie muszą one występować w duecie z oknami, ale stanowić osobną dekorację np. na ścianie czy na murze. Obowiązkowym elementem ogrodu prowansalskiego jest również miejsce do wypoczynku oraz stół, na którym, prócz obrusu w stylu vintage, powinna znaleźć się też stara zastawa stołowa, patery na ciasto czy świeczniki.

W ogrodzie prowansalskim ważną rolę grają dekoracje 123RF/PICSEL

Jakie rośliny zasadzić w ogrodzie prowansalskim?

Podstawą ogrodu prowansalskiego są oczywiście rośliny. Stawia on na różnorodność, więc i my możemy pozwolić sobie na wszystko - róże mogą rosnąć obok aromatycznych ziół, a kaktusy w sąsiedztwie lawendy. No właśnie, lawenda to podstawa dobrze zaprojektowanego ogrodu prowansalskiego. W Polsce świetnie sprawdzi się lawenda wąskolistna, która jest bardzo odporna na mróz, obficie kwitnie i pięknie, mocno pachnie. Lawendę warto posadzić w większych grupach - wtedy prezentuje się najbardziej atrakcyjnie. Możemy też oczywiście wsadzić ją do donic na tarasie - pszczoły i inne owady zapylające będą nam bardzo wdzięczne.

W ogrodzie prowansalskim ważną rolę pełnią też wspomniane róże oraz byliny kwitnące takie jak np. szałwia, kocimiętka czy jeżówka purpurowa. Trudno wyobrazić sobie także ogród bez ziół takich jak mięta, tymianek, bazylia czy melisa.

WAŻNE: Nie wszystkie z ziół dobrze znoszą zimę, dlatego warto posadzić je w donicach i zimą przetrzymywać w garażu.

Zioła w donicach są piękną ozdobą ogrodu prowansalskiego 123RF/PICSEL

Ogród bez pośpiechu. Terapeutyczna zieleń na Pomorzu Polsat News Polsat News