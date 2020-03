Majka Jeżowska przeżywa drugą młodość

Majka Jeżowska od lat zmaga się z łatką piosenkarki dziecięcej. Jednak ostatnio dostała szansę, by pokazać się także z innej strony.

Zdjęcie Majka Jeżowska jest jurorką w nowym programie muzycznym /Tomasz Urbanek /East News

Piosenkarka wyjaśniła, że przeszła życiową metamorfozę, dzięki czemu odzyskała na nowo pasję do wykonywania muzyki.



- Śmieję się z tego, co mi się w życiu przytrafia, bo niczego nie planuję. Idę za głosem serca, za intuicją. I naprawdę, 10 lat temu siedziałam smutna na kanapie i myślałam sobie: "co ja będę robić za 10 lat?".



- Dzisiaj w ogóle o tym nie myślę. Chwytam dzień, każdą chwilę i cieszę się, bo okazuje się, że ciągle jest coś do zrobienia - dodaje.



Jeżowska twierdzi, że zazwyczaj wraz z wiekiem artystki dojrzewają i wykonują coraz poważniejszy repertuar.



U niej natomiast jest zupełnie na odwrót. Dziś jest bardziej zadziorna niż przed laty.



Chcielibyście usłyszeć ją w "dorosłym" repertuarze?