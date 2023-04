Roberta Makłowicza chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Niektórzy mogą kojarzyć go z czasów, gdy występował w telewizji, prowadząc swój program kulinarno-podróżniczy zatytułowany “Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". Młodsze pokolenia z pewnością kojarzą zabawne memy z jego udziałem. Obecnie Robert Makłowicz jest bardzo aktywny w swoich mediach społecznościowych. Szczególnie chętnie oglądany jest na swoim TikToku, gdzie niektóre jego filmiki mają ponad milion wyświetleń.

Co wiemy o rodzinie Makłowicza?

Robert Makłowicz niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach. Obecnie bardzo niewiele wiemy o jego żonie Agnieszce, która rzadko pokazuje się z nim publicznie.

Żona gwiazdora jest absolwentką Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na PWSFTviT w Łodzi. Pracę w telewizji zaczęła tuż po studiach i podobno tam poznała swojego ukochanego. Para pobrała się w 1991 roku w Armenii. To stamtąd pochodzą przodkowie Makłowicza.

Ich pierwszy syn Mikołaj na świat przyszedł w 1992 roku. Robert Makłowicz wspomniał w jednej z medialnych publikacji, że wraz z synem prowadzą firmę importującą wina i zaopatrującą w nie restauracje. Para doczekała się również drugiego syna - Ferdynanda, który urodził się w roku 1996. Obecnie Makłowicz wraz z synami założoną w czasach pandemii firmę, która produkuje gotowe dania sygnowane nazwiskiem gwiazdora.

Zdjęcie Robert Makłowicz wraz z małżonką Agnieszką pojawili się razem na gali TVP w 2008. Był to jeden z nielicznych momentów, w których małżeństwo pokazało się publicznie razem / Krzysztof Kuczyk / Forum / Agencja FORUM

Robert Makłowicz zdradził sekret udanego małżeństwa

Z nielicznych wywiadów i wspomnień medialnych Makłowicza możemy wywnioskować, że Agnieszka zawsze była bardzo wspierającą żoną. To ona pierwsza dostrzegła w nim potencjał i zachęcała go, by zajął się gotowaniem na wizji. Małżonkowie przez wiele lat razem współpracowali. To właśnie Agnieszka była m.in. kierowniczką produkcji oraz producentką wykonawczą programów, w których występował Robert Makłowicz.

W jednym z wywiadów gwiazdor zdradził, że w pracy świetnie się dogadują:

Moja żona nie mówi mi, co mam gotować, a ja nie wtrącam się do spraw technicznych. A dzięki temu jesteśmy razem. Jeśli człowiek połowę czasu spędza w hotelach, to przyjemniej się obudzić u boku kogoś bliskiego zacytował Makłowicza portal jastrzabpost.pl.

Para jest ze sobą już ponad 30 lat. Zapytani w jednym z wywiadów o sposób na udane małżeństwo stwierdzili, że kluczem do sukcesu jest szczera i bezinteresowna miłość.

My się po prostu kochamy i tyle zdradził Makłowicz.

