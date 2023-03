"Ziemniaczany" sernik Makłowicza to przebój wśród ciast! Pulchny i delikatny w smaku

Sernik to jeden z najsmaczniejszych i najbardziej popularnych deserów na bazie sera białego, który przygotuje w domu nawet początkujący cukiernik. Do przygotowania klasycznego sernika polskiego potrzebujemy takich składników jak:

zmielony twaróg

jajka

cukier

masło

niewielka ilość mąki pszennej

budyń w proszku

sól

proszek do pieczenia

cukier wanilinowy.

Niedoceniany owoc pozwoli ci zgubić kilogramy. Dieta oparta na jednym prostym składniku Masa serowa wykładana jest zazwyczaj na uprzednio podpieczony spód z kruchego lub półkruchego ciasta, a wierzch pokryty startym na tarce ciastem kruchym lub posypany kruszonką. Po upieczeniu sernik bywa dekorowany lukrem lub czekoladową polewą.

To klasyczny przepis, który zawsze się sprawdza, ale nie jedyny! Polski krytyk kulinarny i podróżnik, Robert Makłowicz przygotowuje masę na sernik według starej, tradycyjnej receptury - zamiast popularnego serka na sernik wykorzystuje naturalny, półtłusty twaróg, a do masy dodaje... ziemniaki!

Sernik według przepisu Roberta Makłowicza. Sekretem jest jeden składnik!

Składniki 1 kg zmielonego twarogu półtłustego

300 g cukru pudru

1,5 łyżki ugotowanych i zgniecionych ziemniaków

2 łyżki mąki pszennej

8 żółtek

4 białka

opakowanie cukru z wanilią

szczypta soli

skórka tarta z cytryny

Przygotowanie:

1. Przełóż żółtka do miski, dodaj cukier puder, cukier z wanilią i ziemniaki. Miksuj wszystko przez kilka minut.

2. Dodaj zmielony ser, mąkę, skórę tartą z cytryny i dokładnie wymieszaj.

3. Białka ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę. Dodaj do przygotowanej masy i połącz wszystkie składniki.

4. Przełóż masę na blachę z papierem do pieczenia i wstaw do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika. Piecz następnie około godziny.

5. Studź sernik przy lekko uchylonych drzwiach. Podaj następnie z cukrem pudrem lub polewą czekoladową.

Smacznego!

