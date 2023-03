Spis treści: 01 Makłowicz nie wytrzymał. "Czemu pan powtarza bzdury?"

Robert Makłowicz po odejściu z telewizji postanowił przenieść swoją działalność do sieci. Popularny dziennikarz kulinarny prowadzi swój kanał na YouTubie.

Ostatnio zorganizował transmisję live, podczas której odpowiadał na pytania fanek i fanów dotyczące kwestii kulinarnych i nie tylko. W trakcie spotkania online odniósł się również do kwestii, która w ostatnim czasie jest tematem burzliwych dyskusji. Chodzi o... jedzenie robaków.

Makłowicz nie wytrzymał. "Czemu pan powtarza bzdury?"

Zdjęcie Robert Makłowicz zareagował na pytanie internauty o jedzenie robaków. Krytyk kulinarny nie przebiera w słowach / Tadeusz Wypych/REPORTER / East News

W najnowszym nagraniu Makłowicz odniósł się do przekazu promowanego przez prawicowe środowiska, w tym m.in. przez polityków PiS i Konfederacji. Według krążących plotek Unia Europejska ma zakazać spożywania mięsa i wprowadzić wyłącznie jego zamienniki. Makłowicza oburzyła ta narracja i postanowił skomentować sprawę.

Czy jest pan za zastąpieniem mięsa robakami, jakie nam szykuje Unia i PO? zapytał jeden z internautów.

Krytyk kulinarny nie krył oburzenia.

- Czemu pan takie bzdury powtarza i jeszcze publicznie się nimi dzieli? To nieprawdziwy przekaz. Czy pan uważa naprawdę, że Unia chce nas zmusić do tego, żeby pan jadł robaki? Jak Unia ma do tego pana zmusić? Jakiś komisarz będzie u pana nocował i będzie panu łyżeczką wprowadzał robaki do ust? W sklepie będą pana pilnować? - mówił Makłowicz.

- To jest taka sama głupota jak to, że Unia każe prostować banany. To jest po prostu propaganda. To, że dopuszczono do obrotu wyroby, w których mogą być robaki, to jest inna sprawa. Mąka z nich na przykład... Ale czy ktoś zmusi pana do kupowania tego? Błagam, błagam! - komentował.

