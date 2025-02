Kożuchowska o swoich zawodowych krokach najczęściej informuje za pośrednictwem Instagrama. Na swoim profilu od czasu do czasu relacjonuje też sposób spędzania wolnego czasu . Tym razem podzieliła się z fanami relacją z wyprawy do Muzeum Narodowego w Warszawie. Gwiazda wybrała się na bijącą rekordy popularności wystawę "Józef Chełmoński".

"Zdążyłam! Ponad dwie godziny czekania na zimnie, ale warto było! Na szczęście coś mnie tknęło i wzięłam czapkę. Chełmoński w Muzeum Narodowym w Warszawie zachwyca. Mnie nawet wzrusza. Jest w tych obrazach dusza. Jakiś ogień, cisza, czasem tęsknota. Piękne sceny rodzajowe, szczególnie te w zimowym pejzażu, to światło w oknach i to światło na śniegu. Urzekające! Gdzie te zimy się podziały. No i te konie w galopie. Działa to na mnie" - podzieliła się krótką refleksją na Instagramie.