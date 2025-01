Proenza Schouler i Stella McCartney stawiają na prostotę. Sukienki tuby w błękitnych odcieniach czy oversize’owe garnitury to idealna baza do minimalistycznego looku. Wystarczy dodać subtelne dodatki, takie jak białe sneakersy czy delikatną biżuterię.

Gwiazdy coraz częściej sięgają po różne odcienie niebieskiego, pokazując, jak uniwersalny jest ten kolor. Przykładem jest choćby Katie Holmes - aktorka stała się ikoną mody ulicznej , a bardzo często można obserwować ją w niebieskich stylizacjach. Są to zazwyczaj świetnie skrojone jeansy, koszule - zazwyczaj w wariancie total look. Patrząc na aktorkę można wręcz powiedzieć, że wyprzedza trendy, już w 2020 roku lubiła się w ten sposób ubierać.

Luźne koszule w błękitnych tonacjach to uniwersalny element garderoby. Pasują zarówno do eleganckich spodni, jak i do bardziej swobodnych zestawów, takich jak szorty czy jeansy.

Cerulean, błękit i lazurowy niebieski to kolory, które zdominują wiosnę i lato 2025. Są niezwykle uniwersalne, pasują do każdego typu urody i stylu, a przy tym dodają świeżości i elegancji. Pokochasz je za to, jak doskonale będziesz w nich wyglądać, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i bardziej oficjalnych. Są one też gwarantem dobrego samopoczucia.