Anna Popek po ostatnich zawirowaniach związanych z pracą w Telewizji Polskiej, swoją działalność przeniosła na swój profil na Instagramie. Fani nie mają na co narzekać - była prezenterka "Pytania na śniadanie" organizuje spotkania live, dzieli się propozycjami związanymi z literaturą czy sztuką.

Na jej profilu nie brakuje również porad dotyczących urody czy dbania o formę. Oprócz tego Popek chętnie dzieli się swoimi opiniami na rozmaite tematy. Obecnie obserwuje ją ponad 74 tys. osób.

Anna Popek wita wiosnę w modnym swetrze. W komentarzach poruszenie

Tym razem prezenterka postanowiła urządzić na swoim profilu na Instagramie "powitanie wiosny". W tym celu opublikowała zdjęcie, na którym tuli się do drzewa. Oczywiście nie zapomniała o odpowiedniej stylizacji.

Anna Popek założyła sweterek w różowym odcieniu. Dobrała do niego klasyczne jeansy. Uwagę zwracają również dodatki - okulary przeciwsłoneczne i efektownie wpleciona we włosy apaszka. To outfit wręcz idealny na pierwsze promienie wiosennego słońca.

- Czy wiecie, że dzisiaj zaczyna się astronomiczna wiosna? Jej początek, to równonoc, czyli dzień i noc potrwają tyle samo. Nareszcie! Ta zima była szara, bura i trudna. Ale słońce już budzi w nas siły witalne i nadzieję. Spacer dzisiaj polecam koniecznie! I przytulajcie się do drzew, one dają siłę i spokój. A jutro pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, Dzień Wagarowicza i topienie Marzanny - jest co robić. Dobrego dnia - zwróciła się do fanów za pośrednictwem Instagrama.

Post wywołał niemałe poruszenie wśród fanów.

"Aniu wiosna ma twoją piękną twarz", "Wszyscy na spacer", "Pięknie wyglądasz", "Zjawiskowa" - komplementowali internauci.

Popek na Instagramie: "Jestem w drodze"

W jednym z ostatnich wpisów prezenterka odniosła się do sytuacji związanej z TVP. Po zmianie władzy Popek nie pojawiła się już jako prowadząca "Pytania na śniadanie". Program prowadziła najczęściej w parze z Robertem Rozmusem. Po raz ostatni prowadzili wspólnie program 19 grudnia 2023 roku. We wtorek Popek napisała na Instagramie:

- Jestem Wdzięczna Wam za każde dobre słowo, każdy życzliwy komentarz, każde zdanie w którym dodajecie mi otuchy i życzycie powodzenia na nowej drodze. Nowa droga w dojrzałym wieku to wyzwanie, ale nie mam wyjścia - wyznała.

Anna Popek była jedną z najbardziej znanych twarzy TVP Pawel Wodzynski/East News East News

- Z Waszym ciepłem, zachętą i zainteresowaniem jest to możliwe. W życiu nie chodzi wszak o to, by dryfować, ale aby płynąć do celu. Są jednak momenty, że tego celu nie znamy, nie wiemy co nas czeka. Jednak, gdy podejmujemy działanie widzimy nowe możliwości i coś w czym możemy się odnaleźć. Coś, co poruszy serce i powie - to tutaj cumujemy, tutaj stworzymy coś dobrego, tu będą nasze Wyspy Szczęśliwe. Jestem w drodze. Ale tak, jak wiatr wypełnia żagle swoją siłą, tak działa na mnie Wasze wsparcie - podkreśliła prezenterka.

