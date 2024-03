Modowe inspiracje chętnie prezentuje na swoim Instagramie. Tym razem Wachowicz postanowiła przykuć uwagę jednym dodatkiem w czerwonym kolorze. Na profilu opublikowała zdjęcie, do którego pozuje w szarej marynarce . Jednak całe show skradły dość duże okulary w czerwonej oprawce. Mocny akcent od razu zwrócił uwagę.

- Pracowite popołudnie i wieczór. Czasem i przy komputerze trzeba posiedzieć, by opracować nowe receptury do programu "Ewa gotuje" - napisała Wachowicz na Instagramie.

Ostatnio Wachowicz zadała też szyku na gali rozdania nagród Orły Wprost. Restauratorka wybrała na tę okazję garsonkę w stylu Coco Chanel. Gwiazda założyła marynarkę i spódnicę do kolan w kanarkowym kolorze. Ten kolor zdecydowanie należy do jej ulubionych, a żółte kreacje wybiera zarówno na oficjalne wydarzenia, jak i na co dzień.