Spis treści: 01 Małgorzata Ohme na wakacjach w Hiszpanii. "Chce się żyć"

02 "Nie jestem smutna, wręcz przeciwnie". Małgorzata Ohme pozuje w bikini

03 43-letnia dziennikarka odsłania brzuch i rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej

Małgorzata Ohme na wakacjach w Hiszpanii. "Chce się żyć"

Małgorzata Ohme jest z zawodu psychologiem. W 2019 roku dołączyła do obsady prowadzących poranny program "Dzień dobry TVN", który współprowadzi wraz z Filipem Chajzerem. Od tamtego momentu znajduje się w kręgu zainteresowań wielu widzów. Jej profil na Instagramie bacznie śledzi ponad 120 tys. internautów, którzy z chęcią przyglądają się jej codzienności.

Dziennikarka pozostaje w stałym kontakcie z fanami, raz za razem dostarczając im nowości na temat swojego życia prywatnego. Obecnie 43-latka wypoczywa na wakacjach w słonecznej Hiszpanii, skąd dzieli się fotografiami i przemyśleniami. "Chce się żyć" - pisze.

Reklama

Zobacz również: Monika Olejnik w lateksie odsłania dekolt i nogi. Fani nie kryją zachwytu

"Nie jestem smutna, wręcz przeciwnie". Małgorzata Ohme pozuje w bikini

Małgorzata Ohme wybrała się na Costa Blanca. Jak przyznała jednak w jednym z wpisów, do końca nie była pewna czy uda jej się wyjechać na urlop z przyjaciółkami.

"Kochani, nadeszły moje wielkie hiszpańskie wakacje. Do ostatniej chwili nie byłam pewna, czy polecę, ale udało się! Ostatni czas nie należał do najłatwiejszych, ale dziś jestem szczęśliwa i mam tu swoją Bandę Wandę czyli najlepsze przyjaciółki na świecie! Same nieskalane dusze" - pisała. Zaznaczyła również, że wkrótce "zarzuci" swoich fanów zdjęciami z wyjazdu. Na te nie trzeba było długo czekać.

Słoneczna pogoda zachęciła dziennikarkę do opublikowania w sieci fotografii w bikini, do której załączyła nieco nostalgiczny opis. "Nie jestem smutna, wręcz przeciwnie. Zanurzyłam się w refleksjach, które promieniami uderzają w słońce, choć powinno być na odwrót. Coraz jaśniej widzę cel, ten bliski, bo ten daleki wciąż za horyzontem. Tak chce się żyć..." - napisała dziennikarka.

Instagram Post Rozwiń

Pod zdjęciem zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów, a w kierunku dziennikarki popłynęła fala komplementów. Niedługo później Małgorzata Ohme opublikowała na InstaStory filmik, na którym relaksuje się przy basenie w skąpym stroju kąpielowym i dużych okularach przeciwsłonecznych.

Zdjęcie Małgorzata Ohme wypoczywa w bikini w Hiszpanii / screen / Instagram

Zobacz również: Joanna Racewicz o maturze z religii. "Czy to już Prima Aprilis?"

43-letnia dziennikarka odsłania brzuch i rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej

Wkrótce na jej profilu pokazało się kolejne zdjęcie. Tym razem 43-letnia gwiazda odsłoniła brzuch, rzucając wyzwanie Annie Lewandowskiej.

"Anna Lewandowska zobacz jak się szykuję do Ciebie. Wstaję rano i celebruję moje nowe życie! Słońce, Hiszpania, radość, wokół same wariatki!" - napisała pod zdjęciem.

Instagram Post Rozwiń

Internauci nie przeszli obok niego obojętnie. "W formie!", "Jaki brzuszek", "Piękna kobieta" - czytamy w komentarzach. Takiej figury można jej jedynie pozazdrościć!

Zobacz również: Kim i Khloe Kardashian prężą się nad basenem. Co za ciała!