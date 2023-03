Joanna Racewicz o maturze z religii. "Czy to już Prima Aprilis?"

Joanna Racewicz aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie tam dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami. Dziennikarka często odnosi się do politycznych oraz społecznych tematów. Tym razem zabrała głos w sprawie matury z religii. „Co Boskie - Bogu. Co cesarskie - cesarzowi. Dobrze nie mieszać sacrum z profanum” – napisała.

Zdjęcie Joanna Racewicz zdecydowała się skomentować pomysł wprowadzenia matury z religii / VIPHOTO/East News / East News