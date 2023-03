Kariera rodziny Kardashian-Jenner

Gwiazdy Maja Hyży kusi na ściance. Od odważnej kreacji ciężko oderwać wzrok Rodzina Kardashian-Jenner swoją popularność zawdzięcza reality-show, w którym chętnie pokazywali swoje życie prywatne. To właśnie dzięki niemu zdobyli sławę i wielkie pieniądze.

Produkcję "Keeping Up with the Kardashians" zawieszono po 20 sezonach, ale Kris Jenner szybko sprawiła, że jej córki znów pojawiły się przed kamerami. Tym razem Kourtney, Kim, Khloe, Kendall i Kylie występują w "The Kardashians" i nadal pokazują fanom, jak wygląda ich codzienność.

Obecnie każda z sióstr nie może narzekać na brak zainteresowania. Przez lata zdobyły miliony fanów na całym świecie, a ich popularność nie spada. Celebrytki rozwijają swoje marki, biorą udział w różnego rodzaju kampaniach i oczywiście aktywnie działają w mediach społecznościowych.

Kim i Khloe Kardashian pozują nad basenem

Siostry Kardashian-Jenner nie mają problemu z pozowaniem w skąpych strojach, bieliźnie oraz bikini. Ich instagramowe profile są regularnie zasypywane zdjęciami, na których dokładnie eksponują swoje ciała. Celebrytki ciężko trenują, by utrzymywać smukłe sylwetki, a efektami godzin spędzonych na siłowni chwalą się w mediach społecznościowych.

Tym razem siostry Kardashian zapozowały na leżaku nad basenem. Kim tego dnia postawiła na czarne bikini, a Khloe na brązowy jednoczęściowy strój kąpielowy. Kadry, na których widać, jak prężą swoje ciała, zdecydowanie spodobały się internautom. Nie potrafili kryć zachwytu. W komentarzach nie zabrakło komplementów. "Obie wyglądacie wspaniale", "Jesteście takie piękne", "Cudownie", "Jesteście niesamowite" - można przeczytać pod postem.

