Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała gorące zdjęcie!

Małgorzata Rozenek-Majdan odkąd pojawiła się na stałe w show-biznesie, zachwyca swoją urodą. Gwiazda, która zyskała popularność dzięki swojemu programowi o sprzątaniu, zyskała spore grono wielbicieli jej osobistego uroku.

Zyskały sławę w młodym wieku. Co teraz robią Mary-Kate i Ashley Olsen? Nie zmieniło się to na przestrzeni lat, nawet gdy jej ciało zmieniło się, gdy Gosia zaszła w upragnioną ciążę. Ona sama była wówczas zdania, że w tej chwili jej wygląd nie jest najważniejszy.



Po przyjściu na świat upragnionego synka, nie spieszyła się przesadnie z powrotem do formy i podkreślała, że każda kobieta robi to w swoim tempie. Dzięki tam mądremu podejściu zyskała tylko poparcie wśród młodych mam.



Jednak od narodzin Henia minął już rok, a Małgorzata powoli wracała na siłownie. Dziś nie ma śladu po tym, że pod sercem nosiła maleństwo i gwiazda chętnie oraz z dumą pokazuje swoje odchudzone ciało.



Wakacje w Tajlandii, na których obecnie przebywa razem z całą rodziną, są ku temu doskonałą okazją! Małgorzata Rozenek-Majdan dosłownie zasypuje internautów, którzy śledzą jej konto, zdjęciami, do których pozuje w bikini.



Tym razem jednak jedno zdjęcie wyjątkowo przyciągnęło uwagę fanów Gosi! Gwiazda opublikowała fotografie, do których pozuje... tyłem, eksponując przy okazji bardzo kobiece plecy i pupę.



Trzeba przyznać, patrząc na zdjęcie, że ciężko pracowała nad powrotem do formy, bo takich kształtów może pozazdrościć jej niejedna młodsza od niej koleżanka. Fani nie ukrywali, że zdjęcie sprawiło, że zrobiło im się trochę goręcej w ten zimowy czas!

