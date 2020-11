Małgorzata Rozenek-Majdan eksponuje nogi

Małgorzata Rozenek-Majdan ostatnie tygodnie spędziła w domu. Jej mąż – Radosław – był chory na COVID-19.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan nie traci dobrego humoru /Artur Zawadzki /Reporter

Pandemia zbiegła się z ważnym wydarzeniem w życiu pani Małgorzaty, które także zmusiło ją do wyhamowania i spokojniejszego stylu życia.

Reklama

Mowa oczywiście o narodzinach trzeciego syna Rozenek-Majdan - Henryka. Chłopiec przyszedł na świat w czerwcu tego roku i natychmiast stał się oczkiem w głowie sławnych rodziców.

I choć "perfekcyjna pani domu" wraca powoli do zawodowych obowiązków, wciąż najwięcej czasu spędza z rodziną, w domowym zaciszu.

Nic więc dziwnego, że na jej instagramowym profilu (który obserwuje w tym momencie aż 1,4 mln użytkowników!) dominują zdjęcia w dresach i piżamach.

Ostatnio jednak 42-letnia celebrytka postanowiła zrobić wyjątek i zaprezentowała się fanom w seksownym wydaniu!

Pani Małgorzata ubrała bowiem czarną sukienkę mini z głębokim dekoltem, a stylizację uzupełniła złotą biżuterią, okularami przeciwsłonecznymi i butami na wysokim obcasie. A wszystko to... we własnym domu!

Pod filmikiem i zdjęciem napisała:

- Co z tego, że z kuchni do salonu? W dzisiejszych czasach to się liczy jak wyjście.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Zdecydowana większość z nich doceniła poczucie humoru Rozenek-Majdan i komplementowała jej szczupłą sylwetkę.

A wam jak podoba się kreacja pani Małgosi?





Instagram Wideo

Instagram Post

Wideo W bliskim planie - Agnieszka Więdłocha