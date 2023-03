Spis treści: 01 Małgorzata Rozenek-Majdan miłośniczką klasyki

02 Małgorzata Rozenek-Majdan kocha garnitury. To hit wiosny 2023

03 Małgorzata Rozenek-Majdan kocha pastele. Róż pojawił się w jej garderobie

04 Jeans zawsze w modzie

Małgorzata Rozenek-Majdan miłośniczką klasyki

Małgorzata Rozenek-Majdan poza niewielkimi modowymi wpadkami pokazywała od początku swojej kariery, że wie, co na siebie założyć, by wyglądać dobrze.

Jednak wiosna to czas, kiedy Małgorzata Rozenek-Majdan wpuszcza do swojej szafy nieco więcej kolorów i ekstrawaganckich krojów. To sprawia, że trudno oderwać od niej wzrok, gdy pojawia się na wizji, prowadząc "Dzień Dobry TVN" lub, gdy publikuje nowe zdjęcie w swoich mediach społecznościowych.

Małgorzata Rozenek-Majdan już jest gotowa na wiosnę 2023 i wie, co w tym sezonie będzie modne!

Na wybiegach najsłynniejszych projektantów obecnie widuje się najczęściej kobiece, oversizowe garnitury, kolory indygo, beż i pastelowy róż oraz kwiatowe motywy. To wszystko już z pewnością jest w szafie prezenterki.

Małgorzata Rozenek-Majdan kocha garnitury. To hit wiosny 2023

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan pokochała garnitury / Adam Jankowski/REPORTER

Oversizowe damskie garnitury nie są nowością w świecie mody, ale po światowych wybiegach widać, że zdobywają ogromną popularność w trendach na wiosnę-lato 2023.

Tworzą luźny, ale jednocześnie klasyczny styl i nadają się zarówno na wielkie wyjście, jak i na niezobowiązujące spotkanie.

Stylizację można zmieniać dodatkami — bardziej elegancki styl uzyskamy przed dodanie szpilek i klasycznej kopertówki, a gdy chcemy w takim garniturze wyglądać mniej zobowiązująco, wystarczy połączyć go ze sportowym obuwiem i sportowym T-shirtem pod marynarką.

Widać, że Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale odnalazła się w noszeniu oversizowych garniturów i potrafi je stylizować w zależności od okazji.

Małgorzata Rozenek-Majdan kocha pastele. Róż pojawił się w jej garderobie

Instagram Post Rozwiń

Wiosna to czas kolorów, a od lat królują w niej pastele. Tym razem nie jest inaczej i pudrowy róż, a także inne pastele będą modne tej wiosny. W trendach na wiosnę-lato 2023 o miano koloru sezonu rywalizuje właśnie pastelowy róż.

Nic dziwnego, że Małgorzata Rozenek-Majdan dobrze o tym wie, a taki odcień różu idealnie podkreśla jej blond włosy. Takie odcienie stylizacji gwiazda wybiera zarówno na planie zdjęciowym, w eleganckim wydaniu, jak i na siłowni, kiedy wkłada sportowy strój.

Instagram Post Rozwiń

Kolory to żywioł Małgorzaty Rozenek-Majdan, która nie stroni od żadnego z trendów w temacie barw. Prócz pudrowego różu znajdziemy w stylizacjach Małgorzaty Rozenek-Majdan żółcie, błękity i delikatne fiolety.

W trendach także mocno utrzymuje się beż, który Małgorzata Rozenek-Majdan uwielbia. Gwiazda najchętniej wybiera go w monochromatycznych stylizacjach i ten kolor dosłownie króluje w jej szafie.

Instagram Post Rozwiń

Jeans zawsze w modzie

Jeans jest nieśmiertelnym materiałem, który chyba nigdy nie zejdzie z wybiegów. Uznaje się, że jeansy powstały w Ameryce w XIX w. Ojcami jeansu są Jacob W. Davis oraz Levie Strauss.

Instagram Post Rozwiń

Od tego momentu jeans jako materiał przeszedł wiele metamorfoz, a krój jeansów zmieniał się w zależności od trendów. Małgorzata Rozenek-Majdan często decyduje się na noszenie jeansu na różne sposoby — od kombinezonów, po wracające do łask spodnie dzwony.

Styl lat 80. i 90. znów powrócił na wybiegi w 2023 roku i widać to także w stylizacjach Małgorzaty Rozenek-Majdan, która ostatnio często prezentuje się w jeansie.

Instagram Post Rozwiń