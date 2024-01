Często mnie pytacie, jak znajduję czas na treningi mając dzieci i dużo pracy. Bardzo ułatwia mi podejście kto rano wstaje… do godziny 8:00 mam zrobiony bieg i basen albo rower i basen, siłownia itd. Na tym etapie codziennie mam 2 jednostki treningowe a 3 razy w tyg - 3. Wiem, że to dużo ale też cel który przed sobą postawiłam, mały nie jest rozpoczynanie dnia o 5 rano i trenowanie do 8:00 mocno mnie do tego celu przybliża