Spis treści: 01 Christina Aguilera schudła 20 kilogramów. Tak teraz wygląda

02 Tęczowa dieta: jak działa

Christina Aguilera w 1999 roku szturmem podbiła listy przebojów utworem "Genie in a bottle". Później jej muzyczna kariera nabrała rozpędu, a na liście największych hitów gwiazdy znajdują się m.in. "What a girl wants", "Ain’t no other man", "Candyman" czy "Beautiful". Aguilera zagrała też u boku Cher w filmie "Burleska". Twórcy filmu zdobyli nominację do Złotego Globu za najlepszy film komediowy lub musical.

Zobacz też: Płaski brzuch bez nadmiernego wysiłku. Trenerka pokazała prosty sposób

Reklama

Christina Aguilera schudła 20 kilogramów. Tak teraz wygląda

Wraz z końcem 2023 roku Christina Aguilera zainaugurowała swoją rezydenturę w Las Vegas. Piosenkarka zaskoczyła odmienioną, szczupłą sylwetką. W ostatnich latach piosenkarka eksponowała nieco krąglejsze kształty. Jak udało się jej wrócić do formy? Sekret szczupłej sylwetki Aguilery tkwi ponoć w tzw. "tęczowej diecie". Jej efekty możemy podziwiać na ostatnich zdjęciach zrobionych gwieździe.

Aguilera została niedawno przyłapana przez fotografów w nieco drapieżnej stylizacji. Gwiazda założyła dość obszerną, czarną puchówkę, jeansy z szerokimi nogawkami i obcisły, podkreślający talię szary t-shirt. Prosty zestaw uzupełniła biżuterią - główną rolę odgrywa tu srebrny naszyjnik i kolczyki. Piosenkarka związała włosy w kucyk, nie zapomniała też o nienagannym makijażu. Oczy podkreśliła nieco mocniejszym cieniem, a na usta nałożyła szminkę w brązowym odcieniu. Trzeba przyznać, że piosenkarka wygląda wręcz promiennie.

Zdjęcie Christina Aguilera schudła prawie 20 kilogramów / RAKI/BackGrid UK /East News / East News

Aguilera przez długi czas stosowała różne diety, które miały jej pomóc w powrocie do dawnej formy. Niestety, bez skutku. W jednym z wywiadów wyznała, że udało się jej schudnąć wtedy, gdy przestało to być jej celem. Pomógł w tym dietetyk, który zaproponował jej stosowanie tzw. "tęczowej diety". Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo przez trzy miesiące schudła... niemal 20 kilogramów. Na czym polega wspomniana dieta? Bazuje ona na warzywach i owocach, które spożywa się według określonego klucza. A jest nim... kolor.

Zobacz też: Kelly Clarkson już tak nie wygląda. Spektakularna metamorfoza amerykańskiej gwiazdy

Tęczowa dieta: jak działa

Dieta opiera się na siedmiu kolorach tęczy. Zazwyczaj jest ona stosowana przez siedem dni, ale tak naprawdę można ją przedłużyć do dwóch czy nawet trzech tygodni. Okazuje się, że w ciągu tygodnia można stracić nawet do dwóch kilogramów. Jest to jednak kwestia indywidualna.

W codziennym menu znajdują się produkty o różnych kolorach, ponieważ ma to związek z występującymi w nich witaminami, związkami odżywczymi czy mikroelementami. Na przykład w dzień żółty jemy np. żółtą paprykę, gruszki, cytrynę czy ziemniaki, a w dzień fioletowy np. bakłażana, śliwki czy botwinę. I tak, każdy z kolorów ma przynosić określone korzyści zdrowotne, np. ograniczanie stanów zapalnych czy opóźnienie procesów starzenia.

Aguilera spożywała produkty w kolorach tęczy, dzięki czemu dostarczała organizmowi określonych składników odżywczych. Gwiazda spożywała zbilansowane posiłki i dodała do tego regularną aktywność fizyczną. Piosenkarka regularnie wykonuje treningi siłowe i cardio, uprawia boks i praktykuje jogę. Jak widać, na efekty nie musiała długo czekać.

Dieta tęczowa to nie tylko różnokolorowe warzywa i owoce. To przede wszystkim zestaw potrzebnych składników, w tym błonnika. W jej trakcie zmniejsza się spożycie mięsa, cukru i oczyszczonej mąki. W menu dominują rośliny strączkowe, orzechy i produkty pełnoziarniste.

Jednak jak w przypadku każdej diety bywa, warto wcześniej skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem. Dzięki temu uzyskamy informacje, czy istnieją przeciwwskazania do jej podjęcia. Chodzi np. o schorzenia takie jak cukrzyca, dna moczanowa, alergia czy anemia.

Zobacz też: Naturalna Kim Kardashian. Jest nie do poznania

***