Małgorzata Rozenek-Majdan u Kuby Wojewódzkiego

6 września wystartował 33. sezon talk-show Kuby Wojewódzkiego. W pierwszym odcinku na kanapie usiadła Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Maciej Musiałowski.

Jeszcze do niedawna dziennikarz i nowa prowadząca programu śniadaniowego pozostawali w konflikcie. Został on jednak zażegnany, a ich rozmowa w słynnym talk-show wzbudziła niemałe emocje.

Podobnie było w przypadku podcastu "WojewódzkiKędzierski". To właśnie podczas rozmowy z dziennikarzami Małgorzata Rozenek-Majdan wyznała, że marzy o poprowadzeniu "Dzień Dobry TVN". W talk-show nie zabrakło więc pytań o kolejne plany zawodowe celebrytki. Okazało się, że żona Radosława Majdana chciałaby zrobić relację z rozdania Oscarów. "To jest jedno z moich mniejszych marzeń"- powiedziała.

Przy okazji celebrytka wyjaśniła, dlaczego poprowadzenie programu śniadaniowego to dla niej zawodowy Olimp. "Moja styczność w telewizji zaczęła się od tego, że bywałam gościem w »Dzień Dobry TVN«. Ten format jest jak moje życie - szybkie, radosne, dotykamy różnych tematów. Dajemy ludziom na początek dnia energię, nie przygniatamy ich zbytnią ilością wiedzy. To jest telewizja, która ma dać widzom możliwość dobrego wejścia w dzień" - stwierdziła.

Małgorzata Rozenek-Majdan o zarobkach i wieku

Kuba Wojewódzki zadawał pytania dotyczące zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego. Rozmowa zeszła również na temat pierwszej randki celebrytki z jej obecnym mężem. Radosław Majdan poprosił o numer telefonu swoją przyszłą żonę na premierze filmu i niedługo później się z nią skontaktował.

Kilka dni minęło, Radosław dzwoni, umówiliśmy się. Chciał mnie zaprosić do klubu na którymś tam piętrze hotelu »Marriott«. Ja do niego: "Do hotelu, zwariowałeś?! Czy ty naprawdę myślisz, że ja potrzebuję zdjęcia, jak wchodzę z tobą do hotelu?! Nie ma takiej możliwości, za kogo ty mnie uważasz?! Jedziemy do ciebie!

Opowiadając, Małgorzata Rozenek-Majdan nie uważała na słownictwo i kilka razy zdarzyło się jej użyć niecenzuralnych słów. "Wychodzi Radosław, uprzedza, że podjeżdża, ja ubrana w dres. Schodzę, mówię mu wprost. »Wyglądam tak, jak wyglądam«, [...] a on ubrany jak James Bond. Wsiadam do tego samochodu, zamykam drzwi i jest takie puf. I ja se myślę: »O ja pier*olę, ale będą kłopoty«. Wytniesz to?!"

Kuba Wojewódzki zapytał również o zarobki. Najbardziej interesowało go to, czy Małgorzata Rozenek-Majdan zarabia więcej niż Radosław Majdan. Celebrytka potwierdziła i zaczęła wyjaśniać, dlaczego nie stanowi to żadnego problemu dla jej męża.

Radosław jest osobą, która jest bardzo stabilna emocjonalnie. Jest takim facetem, który okazuje bardzo dużo wsparcia, który potrafi zbudować swoją kobietę. To jego zaleta, że kobiety przy nim rozkwitają. Rozkwitały, już niech tak zostanie, że tylko jedna rozkwita

Poza tym padło pytanie o wiek celebrytki. "Urodziłam się w 1978 roku, co oznacza, że mam 44 lata. Choć wszyscy mówią, że od 10 lat mam 44 lata" - stwierdziła Małgorzata Rozenek-Majdan.

