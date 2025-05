Nazwa produktu i marka: My Time Men Wrist watch with metal strap

W dalszej części komunikatu czytamy, że osoby, które kupiły zegarek przedstawiony powyżej, oznaczony podanymi kodami EAN, numerem modelu i numerem partii (informacje te znajdują się na tylnej części koperty zegarka), powinny natychmiast przestać go używać i zwróć go do dowolnego sklepu Action. Produkt był sprzedawany od września 2024 r. do marca 2025 r.