Zalej wodą, a po dwóch dniach podlej skrzydłokwiat. Rozkwitnie w pełnej krasie

Natalia Jabłońska

Skrzydłokwiat to piękna roślina doniczkowa, która przy odpowiedniej pielęgnacji odwdzięczy się bujnym wzrostem i efektownym kwitnieniem. Jak zadbać o ten dekoracyjny okaz? Naturalny nawóz to skuteczny sposób na jego wzmocnienie. Niezbędny składnik do zrobienia odżywki prawdopodobnie masz w kuchni.