Małgorzata Rozenek-Majdan poczuła świąteczną atmosferę

Małgorzata Rozenek-Majdan aktywnie działa w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się swoją codziennością z internautami. Na jej instagramowym profilu nie brakuje ujęć z pracy oraz domowego zacisza. Tym razem prezenterka postanowiła udostępnić krótką relację ze świątecznej sesji. W nowym poście możemy zobaczyć, jak Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem i synami pozuje do zdjęć na tle choinki oraz sztucznego śniegu. Chociaż mamy dopiero październik, to celebrytka już czuje magię Bożego Narodzenia.

Instagram Post Rozwiń

Do świąt zostały jeszcze dwa miesiące i obecnie wielu Polaków przygotowuje się do Wszystkich Świętych. W komentarzach nie zabrakło podkreślenia tego faktu, a na celebrytkę wylała się wręcz fala krytyki. Małgorzata Rozenek-Majdan nie zdecydowała się jednak odpowiedzieć na komentarze fanów.

Fala krytyki pod postem Małgorzaty Rozenek-Majdan

Internauci nie szczędzili słów krytyki także rok temu, gdy Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się wyprawić Wigilię znacznie wcześniej. Celebrytka wraz z rodziną świętowała już 14 grudnia. Jak się okazuje, miała ku temu pewien powód. "Moi rodzice zapytali mnie, czy nie miałabym nic przeciwko, gdyby w tym roku wyjechali na święta. Początkowo ten pomysł nas zdziwił, bo mam totalnego bzika na punkcie świąt i nie wyobrażałam sobie spędzenia ich bez rodziców, ale potem pomyślałam, że w tej sytuacji można mieć ciastko i zjeść ciastko. Uznaliśmy, że i my wyjedziemy na święta za granicę, a prawdziwą Wigilię zorganizujemy wcześniej" - powiedziała w rozmowie z "Party".

Instagram Rolka Rozwiń

Tym razem świąteczna sesja nie spodobała się internautom, którzy pod instagramowym postem zostawili mnóstwo komentarzy. "Jeszcze nawet Święta Zmarłych nie było", "Cyrk jak co roku", "Jest październik. Naprawdę?", "Mogliście już w Wielkanoc to zrobić, po co czekać aż do grudnia", "Trzeba kupić pani Rozenek kalendarz", "O tej porze to chyba przesada" - można przeczytać pod relacją z sesji.

***

Zobacz także:

