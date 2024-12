Luksusowe wakacje Małgorzaty Rozenek-Majdan. Nie szczędziła pieniędzy na rozrywki

Podróż po Azji w ekstremalnych warunkach, rodzinna wycieczka kamperem do Skandynawii, czy właśnie luksusowe wakacje w bajecznym miejscu? Małgorzata Rozenek-Majdan już wielokrotnie udowodniła, że odnajdzie się w niemal każdych warunkach, ale zdecydowanie najlepiej czuje się tam, gdzie otacza ją przepych i piękno.

Tym razem gwiazda wybrała się wraz z mężem, Radosławem Majdanem, do Dubaju i postanowiła pochwalić się tamtejszym życiem w swoich mediach społecznościowych.

Przy okazji tej podróży Małgorzata wyznała w swoim InstaStories, że są trzy miejsca na ziemi, w których odpoczywa, jak nigdzie indziej. Są to południe Francji, Tajlandia i właśnie Dubaj.

Gwiazda mówiła to, siedząc na bajkowym tarasie, patrząc w błękitną wodę kilka metrów dalej. Głównym celem podróży Majdanów był nie tylko błogi wypoczynek, ale uczestnictwo w GP F1 Abu Dhabi 2024.

Te wyjątkowe wyścigi samochodowe są istną gratką dla wszystkich miłośników motoryzacji i zdecydowanie Radosław Majdan do nich należy. Nie jest to jednak tania rozrywka, gdyż luksusowe opcje biletu z dostępem do padoku i innymi korzyściami zaczynają się od około 20,000 AED (ok. 22,700 PLN).

Dubaj kosztowną rozrywką. Ile kosztują wakacje marzeń?

Tak luksusowa podróż Małgorzaty Rozenek-Majdan do Dubaju to rozrywka dla wybrańców. Są jednak tańsze opcje podróży w to bajeczne miejsce, ale ceny wypoczynku wahają się względem wybranych opcji.

Same ceny biletów lotniczych wahają się w zależności od dnia, miesiąca i wybranej klasy. Ekonomiczna klasa to ceny około 1500-3000 zł za lot w obie strony (z Polski, w zależności od sezonu i promocji). A za klasę biznesową zapłacimy 8000-15 000 zł i więcej.

Zakwaterowanie to także spora rozbieżność cenowa. Budżetowe hotele lub apartamenty to ceny od 150 do 300 zł za noc, hotele średniej klasy plasują się w cenach od 400 do 800 zł za noc. Luksusowe hotele (np. Burj Al Arab) takie, w których Małgorzata Rozenek-Majdan spędza swoje wakacje to kwoty rzędu 3000-10 000 zł za noc i więcej.

Do tego należy także doliczyć wyżywienie, atrakcje, pamiątki i tak przykładowy budżet na 7 dni dla osoby dorosłej w Dubaju może wynosić budżetowo od 4000-6000 zł, w średnim standardzie 8000-12 000 zł, a w opcji luksusowej 15 000 zł i więcej.

