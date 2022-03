Małgorzata Socha postanowiła zadbać o relacje z mężem

Małgorzata Socha to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Ma na koncie wiele ról w filmach, serialach, a także reklamach. I to właśnie koleżanka z jednej z reklam, Ewa Kasprzyk, namówiła ją ostatnio do refleksji nad swoim małżeństwem.

Zdjęcie Małgorzata Socha posłuchała rady starszej koleżanki po fachu / VIPHOTO / East News