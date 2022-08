Małgorzata Socha świętuje urodziny córki. Taki tort to marzenie!

Co to była za impreza! Małgorzata Socha miała niemałe powody do świętowania. Jej córka skończyła właśnie 9 lat. Gwiazda wyprawiła przyjęcie, wkrótce dzieląc się szczegółami z internautami. Serca skradł przygotowany dla solenizantki tort. Wielu patrzy również na fryzury. To był prawdziwy szał!

Zdjęcie Małgorzata Socha jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek / Pawel Wodzynski/East News / East News