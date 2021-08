​Mama Jennifer Lopez wystąpiła w reklamie wyreżyserowanej przez Bena Afflecka

Trwająca minutę reklama aplikacji bukmacherskiej i hazardowej WynnBET narobiła sporo szumu. Nie dość, że została wyreżyserowana przez Bena Afflecka, to jeszcze wzięło w niej udział wiele znanych twarzy. Pojawia się w niej sam Affleck, a także gwiazda NBA Shaquille O'Neal oraz amerykański komik Melvin Gregg. Ale prawdziwą niespodzianką dla wszystkich jest udział w spocie Guadalupe Rodríguez, mamy Jennifer Lopez. Rodzina nazywa ją zdrobniale Lupe i właśnie to imię pada w spocie.

Mama słynnej piosenkarki pokazana jest w tej reklamie w kasynie, gdzie gra na automatach i wygrywa sporą sumę. Spot został nakręcony w czerwcu, wtedy, gdy Affleck i Rodríguez zostali sfotografowani przez paparazzi w Las Vegas.

Reklama

Jak się okazuje, hazard nie jest niczym nowym dla matki Jennifer Lopez. Piosenkarka zdradziła w jednym z wywiadów, że jej mama wygrała kiedyś 2,4 miliona dolarów w kasynie w Atlantic City. Jak podaje E!Online, mama piosenkarki jest bardzo szczęśliwa, że jej córka znowu związała się z aktorem. "Guadalupe kocha Bena i jest szczęśliwa, że wrócił do życia Jennifer" - mówi osoba z otoczenia rodziny Lopez. Informator serwisu zdradził też, że gry hazardowe nie są obce Jennifer i Benowi. "Oboje lubią hazard i chodzili razem do kasyna w przeszłości" - powiedział.

Instagram Post

Instagram Wideo (IGTV)

Jeszcze bardziej niż wspólny występ w reklamie i wypad do kasyna z pewnością ucieszy Lupe przyjęcie zaręczynowe Bena Afflecka i jej córki Jennifer. Może się to wydarzyć już niedługo, bowiem pod koniec sierpnia aktor został sfotografowany przez paparazzi w centrum handlowym Century City w Kalifornii, jak w salonie jubilerskim Tiffany & Co. oglądał pierścionki zaręczynowe, a doradzała mu jego mama.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Herbuś o Tańcu z Gwiazdami INTERIA.TV

***

Zobacz również:



Jennifer Lopez na pokazie Dolce & Gabbana. Ale wpadka!

Affleck przyłapany w sklepie jubilerskim. Będą zaręczyny?