Maneskin ponownie w Polsce! [Tylko u nas niepublikowane zdjęcia zespołu]

Maneskin ponownie w Polsce

Poznali się w szkole. Nie mieli sprecyzowanych planów. Łączyło ich jedno... Miłość do muzyki. I tak zaczęli próbować swoich sił, nie marząc o wielkie karierze. Ich sceną przez wiele lat były ulice w Rzymie.

To właśnie tu dali się poznać włoskiej publiczności. Robili sobie przerwę na kawę... Najchętniej pijali espresso w Zatybrze, artystycznej dzielnicy Rzymu, która słynie z awangardy. W 2017 roku postanowili spróbować swoich sił we włoskiej edycji X-Factora. To był przełom w karierze zespołu Maneskin. Zdeklasowali konkurencję i to była ich przepustka do świata show-biznesu. Nie wygrali programu, ale wbili się w pamięć publiczności, która licznie przybywała na koncerty niepokornych muzyków.

Reklama

Maneskin: Publiczność kocha włoski zespół

We Włoszech brali udział w festiwalach, byli kochani i rozpoznawani. Podczas 65. Konkurs Piosenki Eurowizji dali się poznać szerszej publiczności. Świat oszalał na ich punkcie. W mediach społecznościowych ich zdjęcia i piosenki są jednymi z najczęściej udostępnianych.

Maneskin pozdrawia polską publiczność!

Na Tik Toku nie brakuje nagrań fanów, którzy dzielą się informacjami o zespole, śpiewają ich piosenki, nagrywają filmy, wykorzystując do nich muzyczny podkład Maneskin. Jeżeli w obiegu pojawi się niepublikowane zdjęcie zespołu, temperatura w komentarzach wzrasta.

TikTok

Z myślą o tych, którym nie udało się kupić biletu na koncert w Gdyni, przygotowaliśmy galerię zdjęć zespołu. Jesteście ciekawi, jak wyglądali na początku kariery?

Maneskin na początku kariery. Jak się zmienili? 1 / 5 Maneskin na początku kariery. Jak zmienili się członkowie zespołu? Źródło: Getty Images udostępnij

Chcesz wiedzieć więcej o zespole Maneskin?

Maneskin: Damiano zmienił fryzurę. Jak wygląda teraz?



Maneskin: Najpiękniejsze chwile dla zespołu. Długo na to czekali!



***



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Matlewska: Nowa twarz telewizji POLSAT INTERIA.TV