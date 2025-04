To cięcie sprzeciwia się grawitacji. Włosy po 50-tce będą lekkie i uniesione

Oprac.: Agnieszka Boreczek

50-latki to kobiety, które zachwycają dojrzałą urodą, choć niestety czasem same się postarzają przez źle dobraną fryzurę. Jeśli czujesz, że twoja obecna fryzura dodaje lat, akcentuje zmarszczki i bruzdy, traci na objętości, to znaczy, że nadszedł czas na odwiedziny u fryzjera. Wiele kobiet po 50-tce szuka sposobu na odświeżenie wyglądu bez drastycznych zmian i znajduje je w cieniowaniu. To technika fryzjerska i sztuka nadawania włosom lekkości, dynamiki i kształtu, który odmładza i pomaga w codziennym kreowaniu nienagannych fryzur.