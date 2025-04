Ryby to znak wodny , który uchodzi za emocjonalny i intuicyjny. Zodiakalne Ryby to osoby urodzone pomiędzy 19 lutego a 20 marca. Zgodnie z astrologią, to prawdziwi mistrzowie empatii, których cechuje legendarna wręcz wrażliwość. A że ta potrafi być siłą, Ryby słyną również z niesamowitej wyrozumiałości.

To oczywiście duży plus. Z drugiej strony jednak zdają się być zbyt wyrozumiałe, co inni potrafią wykorzystać do swoich celów. Ryby tłumaczą sobie wówczas ich zachowanie na rozmaite sposoby i starają się do końca zachować tak, jak należy.